Подростки могут совершать сделки, но только с согласия родителей

Совершая сделку с недвижимым имуществом, собственником которого является ребенок, необходимо знать, что объем прав несовершеннолетнего существенно отличается от прав совершеннолетнего. Несоблюдение определенных условий может привести к недействительности сделки, предупреждают специалисты Управления Росреестра по Чувашии.

Несовершеннолетние, то есть граждане, не достигшие 18 лет, подразделяются на две категории: лица, не достигшие 14 лет, и в возрасте от 14 до 18 лет. Малолетние граждане, не достигшие 14-летнего возраста, в сделках не участвуют. Их интересы представляют родители, усыновители или опекуны.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимостью и самостоятельно подписывать документы, но только с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителей. Если сделка будет совершена без такого согласия, она может быть признана судом недействительной. При этом, как в первом случае, так и во втором, законные представители должны предварительно заручиться разрешением органа опеки и попечительства.

Согласие органа опеки, как правило, содержит определенное условие. Например, приобретение в собственность ребенка другого недвижимого имущества взамен отчуждаемого. Это условие должно быть выполнено до того, как документы по отчуждению имущества ребенка будут представлены в управление Росреестра. Обойти это обстоятельство не удастся. В противном случае в регистрации сделки будет отказано.

Еще одно серьезное требование, если отчуждается имущество несовершеннолетнего, это — обязательное нотариальное удостоверение договора купли-продажи. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность, то есть недействительность.

Еще один нюанс, который необходимо знать. По закону несовершеннолетние, которые стали собственниками квартиры при приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения после совершеннолетия. Проще говоря, один раз до исполнения 18 лет, и один раз после.