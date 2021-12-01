АЛЕНА ЕЛИЗАРОВА

министр труда и социальной защиты Чувашии

«Благодаря новому инструменту поддержки начинающих предпринимателей — социальному контракту, который заработал в Чувашии с 2020 года, уже свыше 1200 жителей региона стали предпринимателями. Общий объем финансовой помощи на открытие собственного дела на основании социального контракта в 2020 году составил 116 млн рублей, в 2021 году на эти цели направлено 141,7 млн рублей, с ростом на 22%. И это не предел. Принято решение о дополнительном выделении Чувашии в 2021 году средств из федерального бюджета на мероприятия социального контракта в сумме 18,9 млн рублей, часть из которых мы направим на поддержку начинающих предпринимателей. Также планируем увеличить объемы финансирования по этому направлению и на 2022 год».