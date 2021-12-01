В Москве завершил работу съезд партии «Единая Россия»

На съезде представлен отчет о работе партии за пять лет. Делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

За последние годы «Единая Россия» взяла на себя значительную часть законодательной работы по социальному направлению. В результате на сегодняшний день получателями социальной поддержки являются более 50 млн человек.

По инициативе партии до 2026 года продлена программа материнского капитала. Введена стопроцентная оплата больничных листов родителям с детьми до семи лет. Увеличено пособие беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Обеспечены выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребенка от восьми до 16 лет. Значимым шагом стало увеличение в два раза минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Вырос максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска.

Решением делегатов третьего этапа съезда объявлен новый состав Генерального совета «Единой России». Чувашию в Генсовете будет представлять секретарь Чувашского регионального отделения Алёна Аршинова.