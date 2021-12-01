5 декабря – День добровольца (волонтёра)

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие друзья!

Поздравляю с Днём добровольца всех неравнодушных, отзывчивых и активных жителей Чувашской Республики!

В традициях чувашского народа издревле был обычай коллективной безвозмездной помощи – «ниме». Сегодня он в полной мере воплощается в деятельности республиканского добровольческого движения, которым мы можем искренне гордиться.

Сегодня в волонтерском движении более 65 тысяч человек, готовых делать этот мир лучше, по зову сердца жертвовать своим личным временем, профессиональными компетенциями и энергией ради действенной помощи нуждающимся в ней людям, некоммерческим организациям и общественным объединениям, социальным центрам.

Волонтеры Победы, волонтеры-медики, «серебряные» добровольцы, участники экологического, социального, поискового, событийного и других направлений добровольческой деятельности вносят неоценимый и одновременно имеющий экономическое измерение вклад в решение важнейших гуманитарных задач, в гармонизацию общественных отношений в Чувашской Республике.

Вне сомнения, роль добровольцев в дальнейшем будет только возрастать.

От всей души желаю всем вам неиссякаемой энергии и оптимизма, здоровья, благополучия и успехов во всех ваших добрых начинаниях!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 4 декабря 2021 г.


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