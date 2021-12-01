Прошедшим вакцинацию чебоксарцам вручили сувениры

Привился — получи значок!

Сегодня корреспонденты «Советской Чувашии» побывали в гостях Второй городской больницы Минздрава Чувашии в Чебоксарах. И не только посмотрели, как здесь, в поликлинике № 1 проходит вакцинация граждан от коронавируса, но и приготовили для привившихся горожан сувениры — зеленые значки «Привит — защищен!».

Честно говоря, мы ожидали увидеть толпы жаждущих привиться. Но в коридорах не оказалось никаких очередей. И не потому, что люди не приходят — к 11-ти утра пятницы вакцинацию от ковида прошли уже 25 человек. Просто все организовано так, чтобы не было столпотворения, и люди как можно меньше контактировали друг с другом. Словом, созданы «чистые зоны», где абсолютно безопасно, не встречаясь с инфекционными больными, можно пройти вакцинацию. Желающие привиться подходят к назначенному времени и заполняют анкету, затем их осматривают врачи. Если специалисты дадут добро, то человек отправляется в процедурный кабинет. А там уже наготове другая пара медиков: один оперативно заполняет документы, второй — делает прививку. Ну и в конце процедуры — яркий значок от «СЧ»…

Главный врач Второй городской больницы Лидия Веденеева поблагодарила газету за добрую акцию, отметив, что маленький сувенир стал приятным сюрпризом для вакцинировавшихся. А некоторые посетители, получив значок, признались, что будут носить его с гордостью.

«Мы ждем на вакцинацию всех, кто еще не успел привиться, а также тех, у кого прошло более полугода после заболевания или предыдущей вакцинации», — пригласила горожан на прививку Лидия Владимировна. И заверила, что в больнице на сегодня имеются все виды вакцин против новой коронавирусной инфекции, и каждый может вместе с доктором выбрать препарат, которым он готов себя защитить.