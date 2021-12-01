В ФСБ рассказали о спецоперации по пресечению деятельности подпольных оружейников

Ноябрьский визит спецназа ФСБ Чувашии в Алатырь стал лишь частью операции федерального масштаба. Чувашия — один из двух десятков регионов, где прошли обыски и задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия. Всего задержаны 85 человек.

Сколько из них в Чувашии — пока не известно, но по нашей информации, деятельность чувашских «умельцев» могла быть связана с расположенным в Алатыре предприятием «Арсенал 5». Там утилизировалось оружие и, возможно, фигурантами возбужденного уголовного дела стали или действующие, или бывшие сотрудники завода.

Всего оперативники Федеральной службы безопасности «накрыли» 17 теневых мастерских. Штурмы и задержания прошли также в Москве, республиках Поволжья, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, на Урале и в центре России.