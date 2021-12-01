Потенциал и проблемы Алатыря обсудили на совещании

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава республики Олег Николаев провел в Алатыре совещание, посвященное перспективам социально-экономического развития города. Текущая ситуация здесь непростая, но есть у города и большой потенциал, подчеркнул Глава. Отмечалось, в частности, решение проблемы водоснабжения. Руководству республики известны проблемы Алатыря. Дальнейшее развитие его будет зависеть от успешности выполнения соответствующей программы.
В тот же день Олег Николаев ознакомился с работой местного центра занятости населения. Побывал он также в центральной районной больнице, отметившей 100-летний юбилей. Олег Николаев вручил медикам награды по случаю славной даты.

Опубликовано: 2 декабря 2021 г.


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