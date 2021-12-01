Потенциал и проблемы Алатыря обсудили на совещании

Глава республики Олег Николаев провел в Алатыре совещание, посвященное перспективам социально-экономического развития города. Текущая ситуация здесь непростая, но есть у города и большой потенциал, подчеркнул Глава. Отмечалось, в частности, решение проблемы водоснабжения. Руководству республики известны проблемы Алатыря. Дальнейшее развитие его будет зависеть от успешности выполнения соответствующей программы.

В тот же день Олег Николаев ознакомился с работой местного центра занятости населения. Побывал он также в центральной районной больнице, отметившей 100-летний юбилей. Олег Николаев вручил медикам награды по случаю славной даты.