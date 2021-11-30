Ноябрьский ливень смыл все сугробы

Едва любители лыж и катания с горок открыли новый сезон, который в этом году начался намного раньше обычного (первопроходцы вышли на лыжню уже в середине ноября), как о зимних забавах пришлось временно забыть. Погода снова преподносит сюрпризы. В понедельник и в ночь на вторник Чувашию заливали дожди.

За одну ночь безостановочных ливней в Чебоксарах и Канаше, например, выпало больше трети ноябрьской нормы осадков — 33 и 32%. В других уголках Чувашии, по наблюдениям синоптиков, чуть меньше. В Порецком — 24%, в Алатыре — 16%, в Батыреве — 11%. Дождь смыл практически весь снег, а вкупе с плюсовой температурой начало зимы в республике выдалось по-настоящему весенним.

А ведь сугробы до этого стояли вовсе не ноябрьские. Высота снежного покрова по республике доходила до 12-14 см — это немногим больше обычного. Причиной температурных «качелей» в Гидрометцентре Чувашии назвали приход на территорию республики, как и на всю Центральную часть России, мощного южного циклона со Средиземного моря. Он и принес к нам тепло и влажность. Уже во вторник в полдень в Порецком, например, было +5,9 градуса, в Алатыре +3, в Чебоксарах +2,4. Но до рекорда 30 ноября 1983 года столица Чувашии немного не дотянула: в этот день 38 лет назад столбик термометра показывал +4,2 градуса.

Как рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Гидрометцентра Чувашии Марина Китарьева, такие сильные дожди на пороге зимы, конечно, случаются не часто и больше характерны для лета. Под властью южного циклона относительно теплая погода, по прогнозам, продержится еще до конца недели, а осадки будут преимущественно в виде снега и мокрого снега. Погодный рекорд декабря, кстати, синоптики зарегистрировали в 2008 году: 7 декабря на улице было +6. Впрочем, выше нуля в первый месяц зимы бывало и в другие годы. В основном нового, 21 века.

Последствием циклона со Средиземноморья стал и сильный ветер, обрушившийся на республику в начале недели. Вечером во вторник и в ночь на среду его порывы достигали в Чебоксарах 22 метров в секунду, а в Порецком — все 23. Из-за такой скорости ветра в республике 30 ноября был объявлен «желтый» уровень опасности. Но непогода не прошла бесследно. Из-за штормового ветра в Чувашии без света остались более 3800 жилых домов в 31 населенном пункте. К полуночи электроснабжение полностью восстановили.