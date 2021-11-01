Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП с участием сотрудника полиции

Бывший участковый уполномоченный ОМВД РФ по Ибресинскому району обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, 1 сентября этого года около пяти вечера тогда еще действующий участковый в нетрезвом виде управлял служебным автомобилем марки «УАЗ Пэтриот». На улице Воинов-интернационалистов поселка Ибреси грубо нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на стоящего на обочине встречной полосы пешехода, прижав его корпусом своей машины к припаркованному рядом «КамАЗу». В результате 47-летний мужчина получил тяжкие травмы.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии. По результатам проведенной региональным МВД служебной проверки принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.