ЗИМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и Республиканский центр народного творчества «ДК тракторостроителей» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной президента Чувашской республиканской общественной организации «Ассоциация композиторов Чувашской Республики – творческий союз», патриота чувашского народа, музыковеда, композитора, музыкально общественного деятеля, уроженца Моргаушского района Зимина Николая Александровича.

Николай Александрович – заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат национальной литературной премии имени А. Талвира.

Награжден медалью «За укрепление государства Российского» Московского фонда мира, почетными грамотами Минкультуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры, Государственного Совета Чувашской Республики, Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. За вклад в развитие культуры Чувашской Республики награжден памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области».

Н.А. Зимин всю свою жизнь посвятил развитию и пропаганде хорового искусства и народного творчества Чувашии.

Память о Николае Александровиче Зимине сохранится в сердцах многих людей.