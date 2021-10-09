Земля под «ракушками» будет платной

Российское правительство установило порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для возведения гражданами некапитальных гаражей, в том числе так называемых «ракушек».

1 сентября 2021 года вступил в силу закон о «гаражной амнистии». Он не только упростил механизм оформления прав на капитальные гаражи, построенные до 2004 года, но и решил застарелую проблему оформления земли, на которой расположены «гаражи-ракушки». В Управлении Росреестра по Чувашии сообщили, что теперь для гаража без фундамента не требуется приобретение земельного участка в собственность или в аренду. Не надо проходить процедуру государственного кадастрового учета и регистрации прав. Также не требуется идти в суд, чтобы доказать, что такой гараж может находиться в конкретном месте.

«Гаражная амнистия» предусмотрела, что муниципалитет утверждает схему размещения некапитальных гаражей на своей территории. Ее будет достаточно для того, чтобы размещать новые «ракушки» и продолжать использовать старые. Ранее такого механизма не существовало. Какие-либо гарантии сохранения некапитального гаража отсутствовали.

Порядок утверждения схемы каждый субъект Российской Федерации будет устанавливать самостоятельным правовым актом. В Чувашии такой документ еще не принят, но в скором времени, без сомнения, появится. В соответствии с Земельным кодексом РФ использование земли является платным. Безвозмездность предусматривается в основном для льготной категории граждан. Поэтому закон о «гаражной амнистии» гарантировал бесплатное использование земли для размещения «гаражей-ракушек» инвалидам. Для других граждан, не относящихся к льготным категориям, размер платы за использование участка для размещения некапитального гаража будет установлен правительством России (за федеральные земельные участки), субъектом (за региональные земельные участки и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена) или муниципалитетами (за муниципальную собственность).

С учетом того, что земельный участок для размещения некапитального гаража не оформляется в собственность или аренду, правительство России своим постановлением от 09.10.2021 № 1710 установило размер платы, который соответствует сумме земельного налога, рассчитанного с учетом площади участка, занимаемого некапитальным гаражом. Таким образом, для целей размещения некапитальных гаражей выбран минимальный размер платы с целью минимизации расходов граждан, являющихся владельцами «гаражей-ракушек».