Воспитанники детских садов Чебоксар создают мультфильмы о Сурском рубеже

История Машеньки…

О трудовом подвиге Чувашского народа дети вместе со своими педагогами рассказывают в творческих работах на онлайн-фестивале «По страницам Сурского рубежа». Съемка мультфильма — задача непростая, поэтому дошколята сначала изучали историю Сурского рубежа, читали рассказы, и на их основе создавался сценарий и раскадровка.

В детском саду № 204 сняли мультфильм под названием «История Машеньки». Зимой 1941 года двенадцатилетняя девочка Маша пошла вместе со взрослыми рыть окопы, работали в холод и голод, и днем, и ночью… А дошколята с помощью песочной анимации, кукол, игрушечных танков и иллюстраций воссоздали картину тех дней.

Так, главный герой мультфильма Маша вспоминает, в каких условиях они работали: «Теплой одежды не было, не было даже варежек и сапог – работали в лаптях. Бывало такое — не ели по два-тря дня. Но уходить было нельзя, это считалось предательством. После тяжелого трудового дня наш народ старался не унывать – играли на гармони, пели песни, тем самым поднимая боевой дух».

«Мы с детьми читали много историй, и именно рассказ про Машу, основанный на реальных событиях, впечатлил и нас, и ребят. На съемках у нас было 7 сцен, в каждой сцене по 10-12 кадров. Мы постарались сделать мультфильм понятным, на его изготовление у нас ушло всего три дня», — рассказала Анна Саушина, музыкальный руководитель детского сада.

В помощь юным сценаристам, журналистам, операторам — новая техника: камеры, ноутбуки, свет и микрофоны. Оборудование было закуплено благодаря победе в конкурсе, на средства гранта для поддержки инноваций в сфере образования. Так в дошкольном учреждении родился детский медиацентр «Лапландия» — здесь расположились теле- и радиостудии. На занятиях ребята учатся вести передачи, красиво говорить на камеру, и даже снимают видео для Тик-Тока. Впереди новые творческие работы. А онлайн-фестиваль авторских мультфильмов продлится до 8 декабря. С работами детских садов можно ознакомиться на Ютуб-канале Центра развития дошкольного образования города Чебоксары.