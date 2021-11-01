В Чебоксарах прошел форум «ЗОЖ: живи на полной мощности»

Форум был организован Российским обществом «Знание» в рамках федерального просветительского проекта «Умный маршрут» и посвященный физическому и психологическому здоровью, правильному питанию и спорту. Проходил он на площадке Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева.

Дискуссии, тренинги и мастер-классы учили молодых людей гармонично выстраивать режим своей жизни, выделяя достаточное время для сна, активного отдыха, учебы и приема пищи. Форум включал три трека: физическое и психологическое здоровье, правильное питание. Каждый участник сам выбирал, что его интересует больше.

Первый день форума был адресован школьникам: ребята узнали, как правильно питаться, почему не стоит пропускать завтрак и гнаться за модными диетами, какие методы помогут укрепить молодой организм и оставаться в форме при серьезных интеллектуальных нагрузках. Эти знания, по мнению организаторов, пригодятся старшеклассникам, которым предстоит готовиться к выпускным экзаменам и осваивать большой объем учебного материала в сжатые сроки.

Второй день организаторы посвятили студенческой аудитории. Слушателям рассказали, как научиться понимать себя и стать счастливым без вредных стимуляторов, как можно создать собственный фитнес-блог и заработать на нем, почему необязательно отказываться от сладкого и многое другое.

Особое место в программе уделили режиму дня в период пандемии. Спикеры рассказали, какие продукты обязательно должны быть в холодильнике и что из них можно быстро приготовить, как поддерживать здоровье без посещения спортзала, как справиться с тревогами и стрессом в условиях самоизоляции.

По итогам форума участники получили представление о том, как научиться понимать потребности своего организма и быть внимательнее к ним, чтобы не растратить здоровье в юные годы, а сделать его своим капиталом для долгой гармоничной жизни.

Справка «СЧ» Городские форумы в рамках проекта «Умный маршрут», организованного Российским обществом «Знание», проходят в ноябре и декабре 2021 года в разных городах страны. Для каждого региона выбрана отдельная тема: искусство, карьера, наука, ораторское искусство и экономика, лидерство и soft skills, финансовая грамотность и основы дипломатии. Проект уже охватил 66 регионов России, в его рамках состоялось более 7 тысяч лекций.

Сергей Григорьев