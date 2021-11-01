ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«В бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов заложены средства на то, чтобы реализовать масштабные задачи, которые стоят перед Чувашией. Это обеспечение гарантий в области социальной защиты, социальной помощи, в области образования, культуры и иных составляющих социальной сферы. Идет существенное увеличение затрат на инфраструктуру. Это те средства, которые республика получает

в рамках инфраструктурных кредитов. 3,7 млрд рублей будут направлены на создание инфраструктуры в городах Чебоксары и Канаш, предполагается создать площадки для развития жилищного строительства и социальной сферы. Это и возможность поддержки бизнеса за счет реструктуризации бюджетных кредитов, которые Чувашия ранее получила, то есть 4,4 млрд рублей. И здесь мы тоже можем направить высвободившиеся средства на поддержание новых инвестиционных проектов инфраструктуры».