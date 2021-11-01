Реалии региональных программ: проектанты отстают от строителей

Процесс строительства и реконструкции большинства капитальных объектов в рамках реализации национальных проектов в республике в этом году впервые происходит через централизованную организацию. Прежде всего, при осуществлении контрольных функций. Это дало очевидный эффект, позволило наработать хорошую практику в повышении результативности использования бюджетных средств. Об этом сказал Глава республики Олег Николаев на заседании штаба по обеспечению капитального строительства и реконструкции таких объектов.

Республиканская служба единого заказчика курирует строительство 85 объектов, доложил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. В том числе 27 из них — в столице республики. Служба следит за проектированием, сопровождает и организует строительный процесс и ввод в эксплуатацию объектов республиканского значения.

Цифра 28 контрактов на сумму 1,7 млрд рублей заключено Республиканской службой единого заказчика с администрацией Чебоксар

В частности, по программе «Стимул» регионального проекта «Жилье» строятся три автодороги общей протяженностью 2,2 км и очистные сооружения в Чебоксарах. Работы идут на всех из них, готовность на уровне 87%. Правда, есть риск неосвоения 1 млн рублей на подъездных путях. По этой программе уже заключены контракты на следующий год по трем позициям.

Четыре объекта стоимостью 597,4 млн рублей возводятся по региональному проекту «Чистая вода». Уже введен в эксплуатацию водопровод от насосной станции столичного северо-западного района до деревни Чандрово.

В этом месяце должно завершиться строительство водопровода в Порецком. Начато строительство первого и четвертого пусковых комплексов группового водовода в Шемуршинском, Батыревском и Комсомольском районах.

Активно реализуется проект по обеспечению устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда. В нынешнем году в Шумерле расселят 70 человек из 34 жилых помещений в двух аварийных домах общей площадью 1,1 тыс. кв. метров. В рамках проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи введен в эксплуатацию ФАП в д. Ближние Сормы Канашского района. Готовность строящихся еще 54 ФАПов — на уровне не менее 90%. По индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии в микрорайонах «Солнечный» и «Новый город», многоквартирных жилых домах по ул. Магницкого и в Новочебоксарске строятся 12 объектов инженерной инфраструктуры. Они будут сданы до конца ноября.

Одно из узких мест — проектирование, в котором наблюдается отставание, констатировал директор КУ «Республиканская служба единого заказчика» Александр Андреев. На начало года договоры на составление проектно-сметной документации были заключены лишь по 60% объектов. В ходе работы службы часть остальных удалось охватить договорами, но 8 объектов все же остались. В том числе музей в Шоршелах, где пока нет концепции. В настоящее время выделены средства на эскизный проект.

На строительство вышеназванных пусковых комплексов южного водовода также заложены деньги. Сейчас, по мнению Андреева, необходимо поторопиться с проектами по двум комплексам, так как предстоит изъятие земельных участков под водовод и станции, а это сложная и трудоемкая работа. Ведь она еще связана с переводом из земель сельхозназначения.

Руководитель службы коснулся контроля за капитальным ремонтом, в основном объектов образования, культуры и спорта. В работе 90 объектов на сумму 1,4 млрд рублей, на трех из них — готовность лишь на уровне 25%, на пяти — и того меньше. Угроза неосвоения средств в ряде мест, отметил Андреев, связана в значительной мере с известным удорожанием материалов. Благодаря правительственным мерам в части компенсации удорожания удалось как-то скорректировать стоимостную экспертизу по объектам, законтрактованным до июля. «Работы на объектах ведутся, но не «процентуются», подрядчики рассуждают, мол, зачем строить за 20 тысяч, если есть возможность за 26 тысяч», — сказал докладчик. И предложил вернуться к анализу ситуации на объектах, наиболее существенно пострадавших от подорожания, чтобы принять решения по источникам дополнительного финансирования.

На заседании были заслушаны отчеты глав муниципальных администраций, где есть проблемные стройки. Олег Николаев подчеркнул, что все мероприятия, запланированные на этот год, должны быть выполнены и поручил Минстрою республики совместно провести тщательный анализ имеющихся проблем и проработать их недопущение в следующем году.