Студенты из Чувашии вышли в финал Всероссийского конкурса «Твой Ход»

Во всех федеральных округах страны завершились полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В общей сложности в них приняло участие 10 000 студентов. В финал конкурса вышла 1 000 человек из 76 регионов России, в их числе четыре представителя Чувашской Республики. С 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи они будут претендовать на главные награды «Твоего Хода».

Полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» прошли во всех федеральных округах страны. Их принимали Томская (СФО), Калининградская (СЗФО), Ростовская (ЮФО), Белгородская (ЦФО) и Челябинская области (УФО), Республика Татарстан (ПФО), Ставропольский (СКФО), Хабаровский и Приморский края (ДФО). В общей сложности окружные полуфиналы собрали 10 000 человек.

«Сегодня у студентов есть большой запрос на помощь в самоопределении, раскрытии своего потенциала, построении траектории развития и определении профессиональных предпочтений. “Твой Ход” старается дать ответы на все личные вызовы молодежи, постоянно подстраивая под это свою программу. Во время полуфиналов ребята учились определять свою роль в группе, которая для них наиболее естественна, кроме того участники повышали свою когнитивную гибкость, то есть готовность к работе в неопределенности и умение адаптироваться в меняющихся условиях, а это одни из главных компетенций современности. Сейчас все это пригодится участникам конкурса в общении с друзьями и единомышленниками, в будущем сможет сыграть важную роль в профессиональной среде», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

На полуфинале Всероссийского конкурса «Твой Ход» студенты участвовали в деловых играх. Сначала с помощью специалистов ребята определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи. За их работой наблюдали фасилитаторы: психологи, инструкторы, тренеры по обучению. Они оценивали то, как студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. Каждый участник получил соответствующие баллы, которые выставлялись по модели, созданной на принципах российского стандарта оценивания и с использованием международных инструментов. По итогам всех полуфиналов составлен общий рейтинг участников. Первая 1 000 ребят, набравшая наибольшее количество баллов, получила путевки в финал. Свои результаты конкурсанты могут узнать на платформе твойход.онлайн.

«“Твой Ход” – это не предметная олимпиада, как мы привыкли, а конкурс по развитию навыков, которые пригодятся молодым ребятам в их взрослой жизни. Это не система тестирования или определение лучшего по профессии, а оценка жизненной позиции, интересов студентов, их социальной активности в своих университетах. Это поиск новых талантов в самых разных областях, экосистема для активных и неравнодушных ребят. В свой дебютный год “Твой Ход” стал одним из самых массовых проектов нашей платформы. В финале встретится 1000 лучших участников, которым предстоит показать, насколько они готовы менять среду вокруг себя, развивать свои сообщества и университеты», – сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

На финал Всероссийского конкурса «Твой Ход» в Сочи отправятся студенты из 76 регионов России, в их числе четыре представителя Чувашской Республики. Это Евгений Судаков, Анжелика Васильева, Артем Дютин из Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова и Алексей Федотов из Чебоксарского института (филиал) Московского политехнического университета.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет 27-29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. По его итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.