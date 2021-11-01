11 ноября – День экономиста

Уважаемые экономисты Чувашской Республики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Экономика Чувашии за последние годы приобретает качественно новый импульс развития. Промышленность, торговля, жилищный комплекс, туризм – все это можно смело назвать точками роста республики. Ваша задача способствовать укреплению конкурентоспособности и повышению инвестиционной привлекательности, улучшению качества жизни.
Положительную динамику демонстрируют производство продукции промышленности и сельского хозяйства, оборот розничной торговли, внешнеторговый оборот, инвестиции и ввод жилья.
Экономика — очень точная и важная наука, требующая колоссальной скрупулезности, высокого уровня профессионализма и компетенций.
Новые перспективы и возможности для более эффективного анализа и планирования открываются для вас в связи с цифровизацией в том числе экономических процессов.
Благодарю вас за деятельный вклад в развитие и повышение экономического потенциала нашей родной Чувашии.
Желаю неизменного роста и процветания, новых свершений, счастья и благополучия вам и вашим близким.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев