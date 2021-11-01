10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел РФ

Если где-то человек попал в беду…

…Мы поможем — мы все время на посту! — это не просто строчки из милицейского гимна, это руководство к действию для сотрудников полиции, когда дорога каждая минута, и промедление может стоить кому-то жизни. Профессиональный праздник — хороший повод сказать спасибо тем, кто, не раздумывая, спешит на помощь — и по долгу службы, и по велению сердца…

Сквозь дым и пламя

Ранним январским утром, возвращаясь с дежурства в родную деревню Новые Шальтямы Канашского района, старший сержант полиции Александр Степанов увидел горящий дом. Чтобы вызволить односельчанина, не мешкая и без колебаний, полез в огонь. И только после спасения человека обратил внимание на свою обгоревшую форменную одежду. Никому из своих коллег скромный полицейский-водитель ОМВД России по Канашскому району о случившемся не рассказал — в районном отделе полиции обо всем узнали от следственно-оперативной группы, выехавшей на место происшествия.

Настоящий друг

Полицейского-водителя дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Урмарский» Владимира Димитриева жители деревни Кудеснеры называют просто Володей. В свой выходной день полицейский ехал из соседнего населенного пункта и, заметив с дороги клубы дыма, напрямик направился туда, вызвав по пути пожарных.

Горел дом его одноклассника и друга детства, языки пламени уже охватили крышу. Владимир подоспел вовремя и разбудил хозяев, пока те не надышались угарным газом. Взяв документы и ценные вещи, которые помог отыскать старший сержант полиции, супруги с двумя детьми покинули задымленное помещение. До утра вместе с пожарными настоящий друг боролся с огнем, а потом отправился на службу.

Вынесли на руках

После полуночи над деревней Новые Бюрженеры Канашского района показалось зарево — пожар! Через считанные минуты к загоревшемуся жилому дому подъехали инспектор ДПС лейтенант полиции Андрей Агафонов и патрульный ОМВД России по Канашскому району младший сержант полиции Сергей Хабибуллин. Узнав, что внутри остался сын хозяйки, который по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться, полицейские разбили окно и на руках вынесли инвалида из горящего дома. А потом зашли туда и во второй раз, чтобы убедиться, что в помещении никого больше нет.

Под защитой полиции

Имя и позывной — вот что знала о своем спасителе жительница Чебоксар, полуторогодовалая дочь которой в жаркий августовский день неожиданно потеряла сознание в маршрутке. Как уже сообщала «СЧ», выйдя из автобуса, женщина с ребенком на руках бросилась к патрульному автомобилю ГАИ, и помощник командира по технической части специализированного батальона ДПС ГИБДД Юрий Зайцев оперативно доставил их в больницу.

Счет, как оказалось, шел на минуты, врачи успели помочь маленькой Аделине. Когда опасность миновала, ее мама разыскала скромного сотрудника через пресс-службу МВД, чтобы лично поблагодарить за то, что оказался в нужное время в нужном месте. Капитан полиции, который был рад узнать, что с ребенком все хорошо, подарил Аделине игрушечного инспектора, чтобы девочка всегда чувствовала себя под охраной полиции.

«Крестные» из ГИБДД

При выписке из родильного отделения перинатального центра в Новочебоксарске жительницу Мариинско-Посадского района с новорожденной дочкой встречали не только родные, но и сотрудники ГИБДД. Женщина родила малышку по дороге в семейном авто, когда, не дождавшись бригады медиков, супруги самостоятельно добирались в роддом.

Глава стремительно пополнившегося семейства обратился за помощью к стражам дорог, дежурившим на улице Строителей в Новочебоксарске. Капитан полиции Олег Швардаков и лейтенант полиции Сергей Арсентьев передали срочное сообщение медицинским специалистам и сопроводили автомобиль с матерью и новорожденной до больницы, где им была оказана квалифицированная помощь. Счастливым родителям «крестные» из Госавтоинспекции подарили автолюльку для безопасной перевозки младенца.

Экстренный вызов

Дальнобойщик, следовавший в Ленинградскую область, неожиданно перестал выходить на связь. По данным спутниковой системы, фура остановилась в Моргаушском районе, и директор транспортной компании попросил о помощи ОМВД по Моргаушскому району.

Как уже сообщала «Советская Чувашия», оперативный дежурный отдела капитан полиции Алексей Александров немедленно передал ориентировку всем постам полиции. А старший инспектор районного отделения ГИБДД старший лейтенант полиции Алексей Илларионов обнаружил грузовик в одном из населенных пунктов на федеральной трассе. Водитель был без сознания. По сообщению полицейского, 59-летний мужчина, у которого врачи диагностировали инсульт, был экстренно госпитализирован, его жизни теперь ничто не угрожает. «Благодаря таким отзывчивым людям в нашей стране живется надежно и спокойно», — говорится в благодарственном письме, поступившем в ОМВД России по Моргаушскому району.

Цифра Более 300 тысяч сообщений от жителей республики с начала года получили сотрудники полиции, чтобы прийти на помощь в трудную минуту

Фото МВД по Чувашии