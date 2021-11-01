Не так страшен ремонт дорог, как его отсутствие

«Готовы потерпеть…»

К неизбежным сложностям и проблемам, вызванным ремонтными работами на автотрассах участники дорожного движения относятся с пониманием. А еще просят власти больше внимания обратить на внутриквартальные и дворовые проезды. Такие выводы можно сделать по результатам опроса среди пользователей сообщества «Дороги Чувашской Республики» в соцсети «ВКонтакте».

Опрос, в котором принял участие 201 человек, прошел в сентябре, но его итоги подвели только сейчас. Более трети (37,31%) от общего количества участников выбрали ответ «Есть определенные неудобства, готов потерпеть ради новой дороги». Еще 10,45% ответили «Выбираю объезд по существующей улично-дорожной сети». Варианты «Проезжаю (прохожу) без проблем» и «Не вижу никаких дорожных работ» выбрали соответственно 7,96% и 14,43% принявших участие в опросе. Вариант «Часто стою в пробке» набрал голоса 26,37% участников. Еще 3,48% из них выбрали ответ «У меня есть конструктивное предложение, и я выскажу его в комментариях». И судя по этим комментариям, жителей Чебоксар сегодня больше всего беспокоит состояние внутриквартальных и дворовых проездов. Именно на их ремонт, видимо, и надо будет обратить внимание городским властям в ближайшей перспективе.