Топливные баки для «Союза-5» проходят испытания

ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» приняло участие в испытаниях топливных баков первой ступени перспективной ракеты–носителя «Союз-5» на базе АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» Госкорпорации «Роскосмос».

Как сообщает пресс-служба Минпрома России, баки для «Союза-5» впервые будут изготовлены из нового алюминиевого сплава. Этот материал позволит повысить прочность конструкции изделий и увеличить массу полезного груза на несколько сотен килограммов. При производстве ракет–носителей будет использоваться новая для отечественного ракетостроения технология — сварка трением с перемешиванием. Оборудование, выполняющее такую роботизированную сварку, разрабатывает и производит ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».