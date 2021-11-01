Топливные баки для «Союза-5» проходят испытания

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» приняло участие в испытаниях топливных баков первой ступени перспективной ракеты–носителя «Союз-5» на базе АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» Госкорпорации «Роскосмос».
Как сообщает пресс-служба Минпрома России, баки для «Союза-5» впервые будут изготовлены из нового алюминиевого сплава. Этот материал позволит повысить прочность конструкции изделий и увеличить массу полезного груза на несколько сотен килограммов. При производстве ракет–носителей будет использоваться новая для отечественного ракетостроения технология — сварка трением с перемешиванием. Оборудование, выполняющее такую роботизированную сварку, разрабатывает и производит ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».

Опубликовано: 2 ноября 2021 г.


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