По науке и технологиям Чувашия — в первой тридцатке

Чувашия занимает 26-ю позицию в рейтинге регионов страны по научно–технологическому развитию с рейтинговым баллом 44,59 по итогам 2020 года. В ПФО республика опережает Удмуртию, Мордовию, Марий Эл, Кировскую область, сообщает агентство РИА Рейтинг.

В первую тройку помимо Москвы и Санкт-Петербурга вошла Республика Татарстан. На тройку лидеров приходится почти 31% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг. Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга обусловлены исторически высоким уровнем развития науки и технологий, наличием высокотехнологичных производств, работой НИИ фундаментальной и прикладной направленности.

Республика Татарстан, занявшая третье место в рейтинге, является одним из научных и инновационных центров РФ. Успехи региона в рассматриваемой сфере обусловлены в значительной степени развитостью инновационной инфраструктуры.