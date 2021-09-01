Клиенты «Т Плюс», ранее обслуживаемые в МУП «Теплосеть», в ближайшее время получат квитанции за горячую воду

В сентябре ПАО «Т Плюс» направит жителям северо-западного, юго-западного районов, части центрального района, микрорайона Альгешево, района Заволжье и Южного поселка города Чебоксары, а также дер. Большие Карачуры квитанции за горячую воду, потребленную в августе 2021 года. Чтобы обеспечить корректность начислений новым клиентам (а это 46 тыс. физических лиц и более 2 тыс. юридических лиц), энергокомпанией в кратчайшие сроки проведен большой объем работ по сверке данных новых клиентов.

В отдельных случаях, по этой причине, возможна задержка направления квитанций за первый период оказания услуг.

Платежки потребителям ПАО «Т Плюс» выставит агент энергокомпании по начислению и сбору денежных средств — АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Квитанции будут содержать новый номер лицевого счета клиента, также к оплате будет выставлено потребление за август 2021 года, без учета сумм задолженности, либо переплаты перед прежней ресурсоснабжающей организацией – МУП «Теплосеть». Клиенты, имеющие долги или переплату перед МУП «Теплосеть», получат от него отдельный платежный документ. Для урегулирования вопросов по платежам за предыдущие периоды потребителям необходимо обращаться в МУП.

Оплату услуг теплоснабжения в адрес «Т Плюс» без комиссии можно произвести, воспользовавшись сервисами «Оплата онлайн» и «Личный кабинет» на сайте компании www.chuvashia.esplus.ru. Также внести платежи можно в отделениях ПАО «Почта Банк», АО «Россельхозбанк», подключив услугу «Автоплатеж» ПАО «Сбербанк».

Для решения вопросов, связанных с теплоснабжением, «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует горожанам пользоваться онлайн-сервисами. В связи с изменением ресурсоснабжающей компании жителям рекомендуется проверить в новых квитанциях данные плательщика: ФИО, адрес, площадь жилого помещения и т.д. Подать заявление на актуализацию информации о Потребителе и перерасчет с приложением обосновывающих документов можно по электронной почте chuvashia@esplus.ru или в Личном кабинете на сайте. По всем возникающим вопросам жители также могут обращаться по телефону контакт-центра 8 (8352) 36-73-28.

Напомним, в июле 2021 года между «Т Плюс», Чувашской Республикой и администрацией Чебоксар было заключено концессионное соглашение, согласно которому с 1 августа эксплуатацией и обслуживанием муниципальных тепловых сетей и тепловых источников занимается компания «Т Плюс».

Жители многоквартирных домов северо-западного, юго-западного районов, части центрального района, микрорайона Альгешево, района Заволжье и Южного поселка города Чебоксары, а также дер. Большие Карачуры, не имеющие ранее прямых договоров теплоснабжения с МУП «Теплосеть», будут по-прежнему получать платежные документы от своих УК или ТСЖ.