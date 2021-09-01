Спасибо, друзья!

Организовать и провести эстафету «СЧ», на старт которой выходят десятки команд и сотни спортсменов, — задача не из легких. Каждый год решить ее коллективу газеты помогают друзья и партнеры. Нынче традицию тоже нарушать не стали: в команду партнеров эстафеты вошли двадцать организаций и фирм. Сегодня мы хотим сказать спасибо им всем — во многом благодаря их поддержке праздник спорта получился ярким и запоминающимся. Напомним состав команды партнеров эстафеты. Это:
— ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой»,
— БФ АБС Электро,
— АО «АККОНД»,
— ООО «АККОНДМОЛОКО»,
— ПАО «Сбербанк»,
— благотворительный фонд «Это чудо»,
— ООО «Швейная фабрика «Пике»,
— магазин «Спорттовары»,
— ООО «ПКФ «Смак»,
— ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации»,
— ООО «ДЕНТ-А-МЕД»,
— СК Росгосстрах ПАО,
— ООО «Юрат»,
— Нотариальная палата Чувашии,
— Сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Комсомольский молочный комбинат»,
— ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии»,
— АО «Россельхозбанк»,
— «Чувашпотребсоюз» ПО,
— Филиал Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс»,
— АО «Чувашское книжное издательство».