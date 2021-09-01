Спасибо, друзья!

Организовать и провести эстафету «СЧ», на старт которой выходят десятки команд и сотни спортсменов, — задача не из легких. Каждый год решить ее коллективу газеты помогают друзья и партнеры. Нынче традицию тоже нарушать не стали: в команду партнеров эстафеты вошли двадцать организаций и фирм. Сегодня мы хотим сказать спасибо им всем — во многом благодаря их поддержке праздник спорта получился ярким и запоминающимся. Напомним состав команды партнеров эстафеты. Это:

— ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой»,

— БФ АБС Электро,

— АО «АККОНД»,

— ООО «АККОНДМОЛОКО»,

— ПАО «Сбербанк»,

— благотворительный фонд «Это чудо»,

— ООО «Швейная фабрика «Пике»,

— магазин «Спорттовары»,

— ООО «ПКФ «Смак»,

— ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации»,

— ООО «ДЕНТ-А-МЕД»,

— СК Росгосстрах ПАО,

— ООО «Юрат»,

— Нотариальная палата Чувашии,

— Сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Комсомольский молочный комбинат»,

— ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии»,

— АО «Россельхозбанк»,

— «Чувашпотребсоюз» ПО,

— Филиал Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс»,

— АО «Чувашское книжное издательство».