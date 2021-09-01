Народная программа Чувашского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов в Госсовет Чувашии

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чувашское региональное отделение

РАЗВИВАЕМ ЧУВАШИЮ ВМЕСТЕ!

Народная программа Чувашского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов в Государственный Совет Чувашской Республики ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

г. Чебоксары, Чувашская Республика

Раздел I

УСПЕШНАЯ ЧУВАШИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Чувашское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — это 26 местных и 180 первичных отделений. В рядах Партии больше 35 тыс. человек, в том числе 3 депутата Государственной Думы Российской Федерации, 35 из 44 депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 30 из 43 депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов, 2906 из 3343 депутатов муниципальных образований Чувашской Республики.

В Госсовете Чувашской Республики VI созыва фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» разработала и приняла 70 социально важных законопроектов. Благодаря этим законам увеличен размер республиканского материнского (семейного) капитала, освобождены от уплаты транспортного налога некоторые категории граждан, сохранены права на присвоение звания «Ветеран труда Чувашской Республики», принято много иных социально важных законодательных инициатив.

19 сентября 2021 г. состоятся выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики. Чувашское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает содержательную Народную программу конкретных действий, которая полностью состоит из предложений жителей республики. Программа содержит четкий план работы до 2026 года. Она направлена на поступательное развитие Чувашии и повышение качества жизни граждан.

Чувашское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выполняет наказы Президента Российской Федерации основателя Партии Владимира Путина — служить людям, нести социально-историческую ответственность за судьбу страны и Чувашии. Для этого Партия вместе с руководством Чувашской Республики последовательно реализует государственные программы, национальные и Партийные проекты.

Раздел II

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА, ДОСТАТОК, ДОХОДЫ, РАБОТА

Рост реальных доходов граждан — приоритет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». По инициативе и при поддержке Партии запускаются инновационные производства, создаются новые высокооплачиваемые рабочие места. Около 7 тыс. новых рабочих мест появится в Чувашии до 2024 года благодаря реализации инвестиционных проектов и созданию в республике новых технопарков и индустриальных парков.

Особое внимание Чувашское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет занятости молодежи и тех, кому осталось несколько лет до выхода на пенсию. Для студентов и молодых специалистов уже сейчас разрабатываются программы помощи в трудоустройстве. Для жителей Чувашии в возрасте 50 лет и старше создана специальная программа профессиональной переподготовки и повышения квалификации. К концу 2024 года по ней новые профессии получат более 3,5 тыс. человек.

Партия продолжит законодательную работу по повышению минимального размера оплаты труда, поддержке трудоустройства молодых специалистов, граждан предпенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Акценты будут сделаны также на законодательном обеспечении повышения зарплаты работников бюджетных отраслей.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в своей работе нацелена на рост благополучия жителей Чувашии. Достичь этого можно только за счет развития экономики, укрепления медицины и образования, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, создания эффективной системы социальной защиты.

СЕМЬЯ И ДЕТИ

Крепкая, благополучная семья — безусловная ценность и основа будущего России и Чувашии. Сегодня в Чувашии действует более 50 мер социальной поддержки семей с детьми. По инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 16 лет, введены выплаты в размере не менее 50% детского прожиточного минимума в Чувашии. Такие выплаты сейчас получают около 20 тыс. чувашских семей. Введен материнский капитал на первого ребенка. Сегодня он составляет 483881 рубля. На 200 тыс. увеличен материнский капитал на второго и последующих детей — до 632432 руб. В республике дополнительно выплачивается региональный семейный капитал за третьего и последующих детей. Его размер увеличен со 100 до 150 тыс. рублей.

Родителям, воспитывающим детей в возрасте до 7 лет включительно, законодательно гарантирована оплата больничного листа по уходу за ребенком в размере 100% от заработка.

В этом году больше 177 тыс. детей получили единовременную «президентскую» выплату к 1 сентября. Партия предлагает ввести в Чувашии региональные ежегодные выплаты на школьников и будущих первоклассников, расширить возможности применения материнского капитала, в том числе разрешить оплату ремонта квартиры или дома из средств маткапитала.

ЗДОРОВЬЕ И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНЫ

Чувашское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» непрерывно отстаивает доступность первичной медико-санитарной помощи для всех жителей Чувашии. Особенно это касается населенных пунктов, расположенных вдали от крупных медицинских Центров. По предложению Партии уже принято решение об открытии в каждом населенном пункте, где проживает более 100 человек, фельдшерско-акушерских пунктов. За последние годы в районах Чувашии открыты 87 таких ФАПов, до конца 2021 года будут открыты еще 54.

До 2025 года в республике планируется построить 6 новых поликлиник, 15 врачебных амбулаторий, 9 отделений врача общей практики, капитально отремонтировать 27 медицинских учреждений, построить и модернизировать 88 ФАПов. Так, в г. Канаше запланировано строительство новой врачебной амбулатории, в г. Шумерле — отделения общей врачебной (семейной) практики. Активно реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В Чувашии ими уже воспользовались 203 врача и 71 фельдшер.

Пандемия коронавирусной инфекции выявила слабые места в системе здравоохранения Чувашии. Партия ясно видит, где именно следует поддержать систему медицинской помощи. Уже сейчас законодательно обеспечено будущее строительство нового современного медицинского многофункционального комплекса в г. Чебоксары. В Новочебоксарском и Канашском медицинских центрах благодаря решениям, поддержанным Партией, появятся теплые переходы между корпусами. Первичные сосудистые отделения сразу 7 больниц Чувашии в ближайшие годы получат 460 единиц современного медоборудования: компьютерные томографы, аппараты УЗИ, аппараты искусственной вентиляции легких.

В Чувашии активно работают мобильные диагностические центры и медицинские комплексы. В 2021 году бригады медиков совершили 2073 выезда и обследовали 48 тыс. человек в районах республики, свыше 321 тыс. жителей были охвачены профосмотрами.

Партия поддерживает внедрение современных IT-технологий, которые свяжут в единую систему все медицинские учреждения республики. Дополнительно предлагается законодательно расширить перечень категорий граждан, получающих лекарства по льготным рецептам и выделить дополнительное финансирование на обеспечение больниц лекарственными препаратами.

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ

Партия активно реализует проект «Детский спорт», благодаря которому отремонтировано 102 спортивных зала в сельских школах, приобретается новое оборудование, тренажеры.

За 5 лет в Чувашской Республике на выделенные из бюджетов разных уровней средства построено 16 площадок для сдачи нормативов комплекса ГТО, 114 спортивных плоскостных сооружений (стадионов), 2 скейт-парка, 21 футбольное поле, региональный центр по хоккею и 25-метровый плавательный бассейн.

Доля занимающихся спортом увеличилась на 7,5% и составила 48,2%. В ближайшие годы в Чувашии планируется построить 16 футбольных полей, 14 спортивных комплексов разного уровня и реализовать 340 различных проектов в области спорта. К началу 2022 г. в Новоюжном районе г. Чебоксары, в Цивильске (микрорайон «Южный-2») и в Батыревском районе (д. Новое Котяково) будут построены 3 физкультурно-спортивных комплекса открытого типа (ФОКОТ). К 2024 г. кардинально обновятся крупные республиканские спортивные объекты, началась реконструкция стадиона «Волга» в Чебоксарах. В с. Яльчики запланировано строительство стадиона-площадки и ледового дворца, в Алатыре — современного зала гимнастики и спортивно-туристического комплекса в микрорайоне «Стрелка».

ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ

Государство всегда помогает тем, кто нуждается в помощи и поддержке: молодым родителям, пожилым людям, детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» так организует систему адресной помощи, чтобы она оперативно доходила до людей, нуждающихся в поддержке. Дальнейшее развитие этой системы в Чувашии — задача регионального отделения Партии.

По инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» принято решение о назначении пенсий по инвалидности и других социальных пособий без необходимости для граждан писать заявления. Минимальный размер выплат по больничному листу не может быть ниже МРОТ, вне зависимости от размера зарплаты человека.

Родители нетрудоспособных инвалидов детства получают в Чувашии фиксированную доплату к страховой части пенсии. Семьям с инвалидами I, II групп или детьми-инвалидами предоставляется компенсация 50% от взносов на капитальный ремонт.

Около 1,4 тыс. детей-сирот в Чувашии сегодня нуждаются в улучшении жилищных условий. Поэтому Партия намерена разработать комплексную программу помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также упростить и ускорить процедуры предоставления им жилья.

Партия нацелена на дальнейшее расширение республиканских программ социальной поддержки. Разрабатываются законопроекты для внедрения Eдиного электронного сертификата на приобретение лекарств и средств реабилитации инвалидов, для расширения возможностей трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, для создания системы финансовой поддержки семей-опекунов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Над созданием современного и инновационного образовательного пространства в республике Чувашское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» комплексно работает в рамках партийных проектов «Детские сады детям» и «Новая школа».

Только за последние 5 лет в Чувашии построены 7 новых школ, еще 2 будут сданы до конца 2021 года. В рамках национального проекта «Демография» завершено строительство 19 детских садов, до конца 2021 года будут сданы в эксплуатацию еще 9 детских садов. Отремонтированы 102 школьных спортзала, оборудованы 82 специализированных класса «Точка роста». Созданы 2 детских технопарка «Кванториум» и «IT-куб» (центр цифрового образования), в республике также работает передвижной кванториум.

В рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» в 2021 году началась комплексная модернизация школ и детских садов. Ремонтируются 54 школы и 36 детских садов. В 2022 году будет выделено 700 млн рублей на капитальный ремонт 15 школ.

Партия предлагает расширить программу капитального ремонта школ, включив в нее максимальное количество сельских школ. Модернизация с одновременным оснащением сельских школ современными учебными материалами и оборудованием позволит стереть границы в качестве образования между городом и сельскими территориями.

Всего в Чувашии в ближайшие 5 лет планируется комплексно отремонтировать свыше 250 школ и детсадов, имеющих износ более 50%.

ЭКОЛОГИЯ

Чистый воздух, вода и земля — это здоровье жителей Чувашии. Поэтому Партия на законодательном уровне обеспечивает соблюдение строгих экологических стандартов. В рамках партийного проекта «Чистая страна» реализуются инициативы жителей Чувашии: акции по очистке водоемов и парков, сбор вторсырья, экологические мероприятия для молодежи и школьников.

В республике остро стоит проблема качества питьевой воды. Решить ее планируется за счет модернизации станций очистки воды и систем ее подачи в жилые дома. Кроме того, уже реализуется программа ремонта водонапорных башен. В 2021 году в Чувашии ремонтируются более 120 объектов водоснабжения и более 100 башен. Эта работа будет продолжена и ускорена. Только в Козловском районе в ближайшие годы планируется заложить в бюджет расходы на реконструкцию 18 водонапорных башен, в Алатырском районе будут отремонтированы 27 башен.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за введение раздельного сбора мусора, развитие инфраструктуры для его сортировки и переработки. В ближайшие годы в республике планируется установить 1,5 тыс. новых контейнерных площадок. Партия предлагает увеличить штрафы для тех, кто загрязняет окружающую среду. Для защиты Волги в Чебоксарах и Новочебоксарске будут построены современные сооружения по очистке ливневых стоков. Под пристальным Партийным контролем пройдет рекультивация 10 полигонов ТБО в городах и районах Чувашии, в т.ч. несанкционированных и старых свалок в Алатыре, Козловском, Моргаушском и Цивильском районах. В планах — завершение рекультивации шламонакопителей No 5 и No 10 предприятия «Биологические очистные сооружения» в Новочебоксарске и реконструкция биологических очистных сооружений в Ядринском и Урмарском районах.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ

Чувашское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициировало прямое участие граждан в создании комфортной городской среды. В 2021 году 159 тыс. жителей Чувашии голосованием выбрали для благоустройства 137 общественных пространств и 158 дворовых территорий во всех районах республики. На создание комфортной городской среды в республике сейчас направлено 2,3 млрд рублей.

Партия работает над тем, чтобы ускорить переселение людей из ветхого и аварийного жилья: жильцы 17 домов, признанных аварийными до 2017 г., смогут получить новые квартиры до конца 2023 г., еще 6 домов планируется расселить до конца 2024 г. Региональное отделение также приняло к исполнению поручение Президента оперативно сформировать, принять и обеспечить реализацию новой программы по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

Депутаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» поддержали предложение жителей Чувашии ускорить капитальный ремонт жилья. Благодаря этому в 2021-2023 годах по региональной программе будут капитально отремонтированы 606 многоквартирных домов.

Глобальная модернизация ожидает ЖКХ Чувашии. Так, на обновление систем теплоснабжения (котельных и тепловых сетей) городов Алатыря и Шумерли, а также села Красные Четаи в 2021–2023 годах выделяется 900 млн рублей. Запланированное строительство групповых водоводов в южной части Комсомольского, Батыревском и Шемуршинском районах обеспечит качественной питьевой водой 48 тыс. человек.

До 2021 года в Чебоксарах активно застраивались микрорайоны Солнечный, Новый город и Грязевая стрелка. К 2022 году будет построено 425 тыс. кв. м жилья. До 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще около 5 млн кв. м нового жилья. Новые микрорайоны должны обеспечиваться общественным транспортом. Поэтому в Чебоксарах и Новочебоксарске уже сейчас создается и законодательно прорабатывается Единая маршрутная сеть с одним оператором и общими билетами. Аналогично предстоит переформатировать и сделать удобным транспортное сообщение с районными центрами Чувашии. В регионе на 296 автобусных республиканских маршрутов ежедневно выходят 929 автобусов. В 2021-2022 годах к ним добавятся более 250 новых автобусов среднего класса.

ЧУТКАЯ ВЛАСТЬ

Обеспечение открытости и доступности всех ветвей власти — один из ключевых векторов развития региона и приоритетов Чувашского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сегодня сеть центров «Мои документы» в Чувашской Республике уже стала частью жизни людей. Открыта целая линейка удаленных окон МФЦ в сельских администрациях. Одновременно, развиваются республиканские информационные ресурсы для граждан и Портал «Госуслуги», на котором зарегистрированы более 800 тыс. жителей Чувашии. Сегодня в электронном виде уже доступны более 400 государственных и муниципальных услуг, 74,3% жителей Чувашии получают госуслуги онлайн. В 2022 г. доля услуг, доступных в электронном виде, должна вырасти до 95%.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе с Кабинетом Министров Чувашской Республики ведет большую работу, в том числе и законотворческую, для того чтобы услуги можно было получать дистанционно через социальные сети, мессенджеры, чтобы система обратной связи была еще более совершенной и гибкой.

В 2020 году был открыт Центр управления регионом. Это единая точка мониторинга и оперативного решения проблем. Для обеспечения доступа к госуслугам в цифровом виде важно создать в Чувашии максимальное покрытие мобильной связи и интернета. В 2021 г. доступ в интернет по волоконно-оптической линии получили 343 объекта образования, здравоохранения и социальной сферы. В 2022 г. высокоскоростной интернет дойдет до более чем 1 тыс. социальных объектов, в том числе доступ в интернет получат еще 30 общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования, 43 Дома культуры, 141 фельдшерско-акушерский пункт. К 2024 г. в каждом населенном пункте Чувашии должен быть высокоскоростной интернет.

Не нужно забывать и о такой важной форме обратной связи как личные приемы граждан в общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутатами всех уровней. Многие из депутатов ведут личные странички в социальных сетях, которые работают в режиме онлайн-приемной. Эту практику нам тоже предстоит расширять и внедрять повсеместно.

Раздел III

УСПЕШНАЯ ЧУВАШИЯ — ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

Развитие экономики Чувашии напрямую зависит от качества автомобильных дорог, состояния теплосетей, благоустройства поселений. Для решения этих вопросов при поддержке Чувашского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» республике выделены инфраструктурные бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет. Реализуется масштабная программа модернизации и развития инфраструктуры в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Важная составляющая региональной экономики — малый и средний бизнес. По инициативе Партии введен пониженный налог для более чем 12 тыс. самозанятых, утверждены правила выделения субсидий работодателям для трудоустройства безработных. Для жителей Чувашии создана возможность бесплатно обучиться востребованным профессиям.

Поддержка малого и среднего предпринимательства будет продолжена. Партия будет содействовать развитию бизнес-инкубаторов и технопарков для молодых предпринимателей, разработки и реализации стартапов. В Чувашии до 2024 года предусмотрено строительство государственных агропромышленных парков в Батыревском и Цивильском районах и индустриального (промышленного) парка в Новочебоксарске. На их создание из федерального бюджета выделяется 1,2 млрд рублей. В результате реализации этих планов в Чувашии должны появиться более 1100 новых рабочих мест.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит законотворческую работу по снижению налоговой нагрузки на начинающих предпринимателей, открытию для бизнеса новых рынков сбыта, дальнейшему снятию административных барьеров для людей, ведущих собственный бизнес.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Чувашским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на законодательном уровне поддержано строительство автомобильных дорог, коммунальных и инженерных сетей. Депутаты в этом видят залог развития экономики Чувашии. За 5 лет в республике отремонтировано 2004 км дорог. До конца сезона ремонтных работ в 2021 году будут отремонтированы 98 км дорог и введено в строй более 8 км сетей наружного освещения. В 2022 году планируется привести в порядок более 48% региональных автодорог в республике и 73% дорог Чебоксарской агломерации.

К лету 2024 года завершится строительство высокоскоростной автомобильной дороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», которая является частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Более 90 км дороги пройдет по Шумерлинскому, Вурнарскому, Ибресинскому, Комсомольскому, Канашскому и Янтиковскому районам. Будут построены уникальный мост через реку Сура и 25 мостовых путепроводов.

СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ — НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» законодательно закреплено выделение средств сельхозпроизводителям для обновления парка техники. Сельской ипотекой под 3% воспользовались более 1100 семей, проживающих в республике. Благодаря программам поддержки сельских территорий более 2,5 тыс. семей улучшили жилищные условия, построено 700 км дорог местного значения и свыше 41 км сетей газо- и водоснабжения в сельских поселениях.

По инициативе депутатов Партии стартовала и до конца 2023 года будет реализована программа догазификации частных домовладений с бесплатным подведением газа до земельного участка.

В Чувашии обеспечить «голубым топливом» планируется более 63 тыс. домовладений в 1435 населенных пунктах, вместо ранее запланированных 910. Дополнительно около полутора млрд рублей к 2022 году будет направлено на строительство более 100 объектов водоснабжения и водоотведения.

Чтобы люди видели смысл жить и работать в сельской местности, Партия законодательно проработает льготное предоставление земли, упрощение условий выдачи ипотеки на покупку земли под строительство и на возведение индивидуального жилья, снижение налогов на землю.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Чувашским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на протяжении последних 5 лет активно инициируется развитие межрегиональных связей Чувашии. Поддерживаются взаимовыгодные отношения со всеми субъектами Российской Федерации, в т.ч. в рамках 54 заключенных соглашений (договоров) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с 48 регионами. В 2021 году на треть вырос экспорт продукции из Чувашии: 352 предприятия поставляют в 79 стран мира химическую продукцию, электротехнику и продукты питания.

ВМЕСТЕ С ВОЛОНТЕРАМИ

Большое внимание Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет взаимодействию с некоммерческими и общественными организациями, волонтерскими объединениями. Чувашское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сотрудничает с 28 общественными организациями — профсоюзами, правозащитными структурами, молодежными, экологическими, женскими движениями. «Молодежным крылом» регионального партийного отделения является республиканское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», которое действует в большинстве муниципальных образований Чувашии.

В начале 2020 года для борьбы с пандемией COVID-19 в каждом муниципалитете Чувашской Республики были созданы волонтерские штабы на базе местных отделений Партии. Совместными усилиями для работы в штабах было привлечено более тысячи волонтеров, усилиями которых была оказана помощь более чем трем тысячам жителей региона, входящих в зону риска. Оказывалась помощь больницам: в оснащении их необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты, перевозке врачей до пациентов и доставке лекарств до пациентов на амбулаторном лечении. Наши партийцы помогали медикам продуктовыми наборами и обеспечением горячим питанием, поздравляли их с праздниками. Взаимодействие с некоммерческими организациями в этом направлении будет продолжено, Партия будет рядом, когда нужна помощь и поддержка.

Некоммерческие неправительственные организации, занятые развитием гражданского общества в Чувашской Республике, могут рассчитывать на правительственные гранты и субсидии. В 2021 г. Президентские гранты получили 22 проекта НКО Чувашии. Для полноценного раскрытия конструктивного потенциала гражданского общества Чувашской Республики Партия предлагает расширить полномочия органов местного самоуправления и поддержать территориальное общественное самоуправление.

КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ

В Чувашской Республике большое внимание уделяется сохранению исторической памяти, восстановлению объектов культуры, ремонту и строительству новых культурных центров.

В процессе обсуждения программы было много предложений по этой теме. И это важно, ведь историческая память — фундамент будущего России. Это то, что нас объединяет, это наши поводы гордости, это то, что придает силы и дает ценные уроки прошлого. По инициативе Партии законодательно закреплено сохранение культурного наследия Чувашии и чувашского языка.

В республике расположены 676 объектов культурного наследия — 455 республиканского значения, 176 объектов археологического наследия федерального значения и 45 памятников истории и культуры федерального значения. К 2024 г. планируется отреставрировать 92 объекта, в том числе 44 объекта в муниципальной собственности. Для проведения таких работ требуется около 2 млрд рублей. Партия намерена добиваться выделения бюджетных средств на эти цели.

Уже стало традиционным в преддверии Дня Победы проведение Международной патриотической акции «Диктант Победы», с каждым годом количество участников акции увеличивается. В Чувашии «Диктант Победы» в этом году писали на четырех сотнях площадок (в 2020 году акция проводилась на 34 площадках). Акция прошла во всех муниципалитетах республики, диктант написали более 15 тыс. жителей республики, практически всех населенных пунктов Чувашии. В рамках партийного проекта «Историческая память» запущен интернет-ресурс «Воинская карта памяти Чувашской Республики». Данная карта позволяет провести виртуальные и реальные экскурсии по памятным историческим местам, обратить внимание на состояние воинских захоронений и памятников. Необходимо развивать этот цифровой ресурс, позволяющий в интерактивной форме знакомиться с историей республики.

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» и государственных программ отремонтированы 230 учреждений культуры и 19 сельских клубов, отреставрирован 21 объект культурного наследия, новое оборудование получили 17 сельских Домов культуры. Эту работу необходимо продолжить.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым сосредоточиться на следующих направлениях: обеспечить реализацию программы «Пушкинская карта», которая позволит молодым людям получить бесплатный доступ к театральным постановкам, музейным экспозициям как в государственных, так и в частных организациях культуры; создать региональную программу поддержки муниципальных учреждений культуры (Домов культуры, музеев, школ искусств и др.); провести реконструкцию и (или) капитальный ремонт детских школ искусств; принять программу поддержки профессиональных и народных коллективов, народных промыслов, музейных и библиотечных сообществ, творческих союзов.

Раздел IV

ПОЧЕМУ НУЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА КАНДИДАТОВ ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Каждый из кандидатов в депутаты Государственного Совета Чувашской Республики от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получил право представлять своих избирателей в открытой, честной и конкурентной борьбе в ходе предварительного голосования.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обновилась. Наряду с опытными законодателями на ключевые позиции выходят люди, добившиеся заметных успехов и авторитета на своем профессиональном поприще.

Народная программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — это совокупность предложений жителей Чувашии по улучшению жизни в республике. Партия опирается на мнение граждан и находится в постоянном диалоге с избирателями.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает и реализует масштабные социально-экономические проекты, проявляя при этом ежедневную заботу о тех, кто нуждается в помощи.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сможет добиться финансирования программ, исполнения которых ждут люди.

Конструктивное взаимодействие Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с Правительством республики ускорит решение многих задач с максимальной пользой для жителей Чувашии.

Голосуя «ЗА» Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЗА» ее кандидатов в депутаты, мы голосуем «ЗА» социально ориентированную политику для Чувашии, «ЗА» успехи и достижения каждого жителя республики.

Поддержка 17-19 сентября 2021 года кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Совета Чувашской Республики от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — это поддержка курса Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Материал оплачен за счет средств специального избирательного счета Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»