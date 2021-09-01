Самый современный в республике компьютерный томограф установлен в Алатырской ЦРБ

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева на его приобретение и установку из республиканского бюджета направили почти 70 миллионов рублей. Новый томограф позволяет проводить четкую диагностику болезней сердца, головного мозга, позвоночника, выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Особенно актуальным станет это оборудование для больных коронавирусом.
«Компьютерный томограф стал незаменим во время пандемии: только он дает точный результат процента поражения легких, — отметила побывавшая в Алатырской ЦРБ вице-премьер — руководитель рабочей группы Оперштаба по коронавирусу Алла Салаева. — Алатырь дальше всех располагается от Чебоксар, поэтому Глава Чувашии принял решение о том, что именно здесь в первую очередь должен быть установлен КТ. Важно и то, что совершенно бесплатно, по полису ОМС, им смогут пользоваться не только горожане, но и жители близлежащих районов».
«После монтажа больнице предстоит получить санитарно-эпидемиологическое заключение, это займет примерно две-четыре недели, и уже потом можно будет принимать пациентов», — сообщил и.о. первого заместителя министра здравоохранения республики Алексей Кизилов. По его словам, пока такой современный томограф в Чувашии единственный, а в следующем году подобный аппарат планируется закупить для Второй городской больницы Чебоксар.

Опубликовано: 1 сентября 2021 г.


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