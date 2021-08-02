31 августа — День ветеринарного работника

Уважаемые работники и ветераны ветеринарной службы!

«Врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество», – это девиз каждого ветеринарного врача. За этими словами стоит ежедневный труд каждого из вас по защите окружающей среды, профилактике болезней животных, по контролю за выпуском доброкачественных продуктов животноводства.

Чувашия успешно развивается как аграрный регион России. Животноводство и растениеводство являются системообразующими отраслями экономики республики. Благодаря вашему упорному труду на протяжении многих десятилетий у нас сохраняется благополучная эпизоотическая обстановка.

Сегодня ветеринарные работники востребованы и в крупных фермерских хозяйствах, и в семьях с домашними питомцами. Благодарю вас за преданность профессии, служение во благо безопасности страны и ваш вклад в экономическое развитие страны и республики.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев