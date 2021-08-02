В Ядринском Доме культуры открылся виртуальный концертный зал

Искушенная в хорошей музыке публика собралась на этой неделе в Ядринском Доме культуры, чтобы послушать Большой симфонический оркестр имени Петра Ильича Чайковского. Один из лучших музыкальных коллективов страны представлял классику — увертюру «Ромео и Джульетта». Только вот играли скрипачи и виолончелисты не на сцене, а на экране — в рамках нацпроекта «Культура» регионального проекта «Цифровая культура» в Ядринском РДК открылся виртуальный концертный зал.

По словам заместителя министра культуры России Владимира Осинцева, благодаря национальному проекту «Культура» у людей появилась уникальная возможность побывать на лучших концертах, насладиться музыкой величайших исполнителей, стать виртуальными участниками крупнейших музыкальных событий страны. «Уверен, — написал он в приветственном обращении к ядринцам, — появление такого концертного зала повысит доступность классической музыки и откроет юным посетителям новые горизонты для будущей музыкальной карьеры».

Как сообщают в Минкультуры Чувашии, это уже четвертый виртуальный концертный зал, открытый в республике. До этого ВКЗ появились в Чувашском институте культуры и искусств и в детских школах искусств Козловки и Алатыря. Теперь есть такой зал и в районном ДК — потому что Ядринский район в 2020 году победил в федеральном конкурсе «Всероссийский виртуальный концертный зал».

На реализацию проекта в 2021 году выделили 2,5 миллиона рублей. В Доме культуры установили современное оборудование, позволяющее слушать концерты в исполнении известных российских коллективов и солистов. Причем, отмечают эксперты, человек, который находится в виртуальном концертном зале, зачастую видит более качественную картинку, чем зрители на реальном концерте. Съемка происходит с пяти камер и с использованием разных ракурсов — видны лица музыкантов, работа дирижера…

Цифра 500 виртуальных концертных залов должны быть открыты в России к 2024 году.

За период работы виртуальных концертных залов сотни жителей республики стали зрителями более 50 великолепных концертов, которые проходят в Московской филармонии. Это выступления Дениса Мацуева, «Вивальди-оркестра» Светланы Безродной и многих других музыкантов высокого уровня, — говорит министр культуры Чувашии Светлана Каликова. — Мы, конечно, рассчитываем на то, что благодаря виртуальному концертному залу дети и подростки Ядрина и Ядринского района станут постоянными зрителями подобных концертов — как в записи, так и в режиме онлайн».

Между тем

Программа модернизации Домов культуры будет запущена в Чувашии с января 2022 года. Об этом Глава Чувашии ОЛЕГ НИКОЛАЕВ сообщил на этой неделе в Москве в интервью РИА Новости.