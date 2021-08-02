В Ядринском Доме культуры открылся виртуальный концертный зал

Искушенная в хорошей музыке публика собралась на этой неделе в Ядринском Доме культуры, чтобы послушать Большой симфонический оркестр имени Петра Ильича Чайковского. Один из лучших музыкальных коллективов страны представлял классику — увертюру «Ромео и Джульетта». Только вот играли скрипачи и виолончелисты не на сцене, а на экране — в рамках нацпроекта «Культура» регионального проекта «Цифровая культура» в Ядринском РДК открылся виртуальный концертный зал.
По словам заместителя министра культуры России Владимира Осинцева, благодаря национальному проекту «Культура» у людей появилась уникальная возможность побывать на лучших концертах, насладиться музыкой величайших исполнителей, стать виртуальными участниками крупнейших музыкальных событий страны. «Уверен, — написал он в приветственном обращении к ядринцам, — появление такого концертного зала повысит доступность классической музыки и откроет юным посетителям новые горизонты для будущей музыкальной карьеры».
Как сообщают в Минкультуры Чувашии, это уже четвертый виртуальный концертный зал, открытый в республике. До этого ВКЗ появились в Чувашском институте культуры и искусств и в детских школах искусств Козловки и Алатыря. Теперь есть такой зал и в районном ДК — потому что Ядринский район в 2020 году победил в федеральном конкурсе «Всероссийский виртуальный концертный зал».
На реализацию проекта в 2021 году выделили 2,5 миллиона рублей. В Доме культуры установили современное оборудование, позволяющее слушать концерты в исполнении известных российских коллективов и солистов. Причем, отмечают эксперты, человек, который находится в виртуальном концертном зале, зачастую видит более качественную картинку, чем зрители на реальном концерте. Съемка происходит с пяти камер и с использованием разных ракурсов — видны лица музыкантов, работа дирижера…
Цифра
500 виртуальных концертных залов должны быть открыты в России к 2024 году.
За период работы виртуальных концертных залов сотни жителей республики стали зрителями более 50 великолепных концертов, которые проходят в Московской филармонии. Это выступления Дениса Мацуева, «Вивальди-оркестра» Светланы Безродной и многих других музыкантов высокого уровня, — говорит министр культуры Чувашии Светлана Каликова. — Мы, конечно, рассчитываем на то, что благодаря виртуальному концертному залу дети и подростки Ядрина и Ядринского района станут постоянными зрителями подобных концертов — как в записи, так и в режиме онлайн».
Между тем
Программа модернизации Домов культуры будет запущена в Чувашии с января 2022 года. Об этом Глава Чувашии ОЛЕГ НИКОЛАЕВ сообщил на этой неделе в Москве в интервью РИА Новости.
«С 1 января следующего года мы запускаем программу тотальной модернизации сферы культуры, — рассказал он. — Прежде всего — Домов культуры в сельской местности. Здесь идем по двум направлениям — строительство новых культурно-досуговых центров и реконструкция имеющихся. Третья составляющая программы касается небольших населенных пунктов — маленькие модульные типовые клубы, которые можно будет возвести за два-три месяца. Мы предполагаем уже в следующем году потребность в таких клубах закрыть полностью. Их на сегодняшний день в Чувашии нужно 30-40, у нас есть типовой проект».
Программу по строительству и реконструкции досуговых центров и Домов культуры власти республики намерены реализовать в течение пяти лет. «Наша задача, — подчеркнул Олег Николаев, — за обозримые три-четыре-пять лет полностью поменять облик села и максимально приблизить к городским условиям жизни, чтобы люди не чувствовали разницы, где они живут».