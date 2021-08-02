Под крылом большой и… теплой компании

Вступившее в силу с 1 августа концессионное соглашение между Чувашской Республикой и ПАО «Т Плюс» прибавило забот филиалу Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс», являющемуся агентом «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств за тепловую энергию. Впрочем, на Дне клиентов, организованном в прошлую пятницу, директор филиала Вячеслав Зданович ясно дал понять, что, несмотря на расширение зоны ответственности, заботы эти приятные: «В полку наших клиентов прибыло — и мы этому только рады».

А поговорить?

В Чебоксарах под крыло «Т Плюс» переходят еще 46 тыс. физических лиц и более 2 тыс. юридических лиц. Жители северо-западного, юго-западного районов, части центрального микрорайона столицы республики, поселка Альгешево, Южного поселка и деревни Большие Карачуры, обслуживавшиеся раньше в МУП «Теплосеть», отныне являются клиентами «Т Плюс». И в офисах продаж и обслуживания клиентов филиала заметное оживление.

Как отмечает специалист по обслуживанию клиентов в ОПиОК на пр. Ленина, 33/1 Эллина Гаврилова, вопросы жителей из новой зоны в основном связаны со способами передачи показаний счетчиков, корректностью данных по лицевым счетам. В первые месяцы взаимодействия с новой теплоснабжающей компанией это объяснимо, но со временем, убеждена она, все обязательно наладится.

Впрочем, в офисах ажиотажа бывших клиентов «Теплосети» не наблюдается. Помогла, уверено руководство филиала, информационная кампания, которую энергетики ведут, можно сказать, по всем фронтам — от разъяснений на встречах с потребителями и через СМИ до листовок, распространяемых по почтовым ящикам новых клиентов и на подьездах жилых домов. Сыграли роль, безусловно, онлайн-сервисы, развитию которых энергокомпания всегда уделяла особое внимание.

Хотя многие, особенно пожилые люди, по-прежнему предпочитают визиты в офис — так привычнее и, по их мнению, надежнее. Да и просто поговорить с приветливыми сотрудниками офиса — для соскучившихся по общению бабушек и дедушек это тоже дорогого стоит.

Вот и Нина Варсонофьевна, жительница дома по ул. Пролетарской, несмотря на возраст, решила сама доехать до офиса. Причем она оказалась представителем чуть ли не целого подъезда: аккуратно записала показания приборов учета горячего водоснабжения еще пяти соседей. «Собрали показания и делегировали меня к вам, — шутит бабушка, которой в январе исполнится 80 лет. — Отнекиваться не стала — приехала». Оказывается, сию миссию пожилые соседи по подъезду исполняют по очереди — нынче роль ходока досталась ей.

И за соседа в ответе

Причем подобное «делегирование полномочий», оказывается, практикуют не только в доме по ул. Пролетарской. Любовь Борисовна, тоже пенсионерка, также пришла с показаниями соседей. Правда, тут ситуация чуть иная — скажем так, вынужденная. Она проживает в общежитии по ул. Калинина, 106, где один счетчик на секцию — на несколько комнат. Начисляемую плату за ГВС еще нужно разделить между комнатами — пропорционально количеству их жителей. «Целая бухгалтерия! — говорит женщина. — Специальную тетрадь завела, чтобы все расчеты записывать». Благо соседи сознательные — платят добросовестно. Воспользовавшись удобным случаем, пенсионерка обратилась к Вячеславу Здановичу и поинтересовалась возможностью передачи показаний через личный кабинет — как это можно сделать в их случае?

— Ничего сложного — просто кому-то из жителей секции нужно зарегистрироваться в личном кабинете, и можно будет передавать показания…

— И надобность ходить в офис отпадет, — обрадовалась женщина. — Нет, мне, конечно, нетрудно, но зачем приходить, если все можно сделать дистанционно?

Так и есть. Но — разные бывают случаи. Мужчина средних лет пришел с претензией: ежемесячно по телефону сообщает показания, а в квитанции почему-то другие, неведомые ему цифры… Сотрудники офиса быстро разобрались в ситуации: «Истек поверочный срок прибора учета в квартире. В таких случаях компьютерная программа не позволяет принять показания, и начисление идет сначала по среднему потреблению в последние месяцы, а затем — по нормативу… Все в соответствии с требованиями закона». «Все понятно», — попрощался мужчина, удовлетворенный ответом.

Будет только лучше

Мы же пытаем руководство филиала: что для жителей города — бывших клиентов «Теплосети» — изменится в плане передачи показаний и начисления платежей за тепло с 1 августа?

— Для удобства новых наших клиентов мы договорились с МУПом, чтобы часть жителей города по-прежнему могла приходить в его офисы, пользоваться каналами, по которым они привыкли передавать показания, — отметил Вячеслав Юрьевич. — Плюс — наши каналы, о которых информируем клиентов. Показания индивидуальных приборов учета горячей воды можно передать по телефону, через личный кабинет и наш сайт. И еще — два прекрасных офиса на пр. Ленина, 33, корпус 1 и на пр. Тракторостроителей, 74Б, сотрудники которых все разъяснят, проконсультируют, ответят на все вопросы.

При этом Зданович не исключил возможности создания еще одной площадки для прямого общения с клиентами: «Если увидим необходимость — готовы оперативно рассмотреть вопрос расширения количества офисов уже в начале следующего года».

Показания за уходящий месяц нужно передать по 25 августа по старому номеру лицевого счета в «Т Плюс», а оплату услуг теплоснабжения жителям необходимо производить по новым квитанциям — в них будут указаны новые номера лицевых счетов клиентов. Оплатить без комиссии можно, воспользовавшись сервисами «Оплата онлайн» и «Личный кабинет» на сайте компании www.chuvashia.esplus.ru. Также внести платежи можно в отделениях Почта Банка, Россельхозбанка, подключив услугу «автоплатеж» Сбербанка.

Собственникам квартир не потребуется перезаключать договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения. Жители многоквартирных домов, не имевшие ранее прямых договоров теплоснабжения с МУП «Теплосеть», будут по-прежнему получать платежные документы от своих УК или ТСЖ.

С чистого листа

Отдельная тема — потребители, имеющие задолженность перед МУП «Теплосеть».

— С новыми клиентами работу начинаем с чистого листа, — заявил Вячеслав Зданович. — С 1 августа всех новых клиентов мы принимаем с нулевым сальдо. Первые квитанции за тепловую энергию от «Т Плюс» жители города получат в начале сентября — без учета сумм задолженности либо переплаты перед прежней ресурсоснабжающей организацией — МУП «Теплосеть». Все, что потребители должны «Теплосети», там и останется, и это предприятие их будет взыскивать самостоятельно, в полном объеме. Поэтому те, кто недоплатил МУПу, в сентябре получат две квитанции — от «Теплосети» за старые долги и от нас — за текущее потребление.

При этом Зданович не скрывал, что приятно удивлен платежной дисциплиной клиентов по новой зоне. А подводя итог нашей беседе, он выразил уверенность, что продиктованный концессией переход из МУПа в «ЭнергосбыТ Плюс» клиентам принесет только плюсы: «Т Плюс» — это большая компания, успешно работающая в 16 регионах страны. Мы умеем работать с клиентами и на благо клиентов — в этом жители новой зоны нашей ответственности совсем скоро тоже убедятся».