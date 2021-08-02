22 августа — День Государственного флага

Дорогие соотечественники!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Российский триколор имеет славную трехвековую историю. Он является связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим нашей великой державы, символизирует преемственность многих поколений россиян, ратными подвигами и созидательным трудом приумножающих славу и могущество Отечества.

Уважение к Государственному флагу, ко всем государственным символам – это почетный долг каждого гражданина, осознающего ответственность за судьбу Родины, залог сохранения межнационального мира и согласия, дальнейшего развития и процветания страны.

В этот знаменательный день желаю всем жителям Чувашии доброго здоровья, благополучия и новых свершений на благо Российской Федерации и Чувашской Республики. Пусть Государственный флаг России и впредь развевается над гордой, свободной и счастливой страной.

С праздником!

Председатель Государственного Совета

Чувашской Республики Альбина Егорова