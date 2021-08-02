Рост цен на первичное жилье показывает, что российский рынок недвижимости близок к перегреву. Об этом предупредила директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова, передает газета «Известия».

Темп роста на «первичке» во втором квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше — 24%, в Санкт-Петербурге — 26%. По словам Даниловой, на фоне этого россияне вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что увеличивает риски. Она отметила, что рост ипотеки с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика «вызывает обеспокоенность». «Это может привести к росту доли плохих кредитов в будущем», — оценила директор.

Выдачи ипотеки обвалились на 20% после изменения льготной госпрограммы. Данилова указала, что доля ипотеки с низким первоначальным взносом (10–20%) во втором квартале 2021 года на первичном рынке составила 46% против 40% годом ранее.