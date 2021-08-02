Садик в «Солнечном» построили. На очереди школа

В феврале 2020-го в чебоксарском микрорайоне «Солнечный» открылся детский сад «Лучик», рассчитанный на 250 малышей. А на прошлой неделе здесь распахнул двери еще один садик, «Солнечный зайчик», который сможет принять 110 ребятишек. Два детсада за полтора года на одной отдельно взятой территории — не перебор ли? Но «Солнечный»— микрорайон новый, быстрорастущий, здесь живет очень много молодых семей с маленькими детьми, и для них чем больше садиков — тем лучше.

«Мы очень ждали открытия этого детского сада, — говорила одна из жительниц микрорайона Анна Трофимова. — Моему сыну Семену два года, и он уже мечтает ходить в новый садик, хочет общаться с детками, вместе играть». «Живем в микрорайоне «Солнечный» уже четвертый год, нам здесь очень нравится, — поделилась впечатлениями другая мама, Валентина Романова. — Сейчас дочке два года, планируем отправить ее в новый детский сад уже в этом году». И это, кстати, вполне реально: из пяти групп нового садика две — ясельные, рассчитанные на детей до трех лет. Есть в садике и залы для физкультурных и музыкальных занятий, и даже небольшой лифт, на котором, по словам заведующей Наталии Киселевой, в группы будут доставлять завтраки и обеды.

ОЛЕГ КОРТУНОВ, глава города Чебоксары: «В преддверии Дня города открыли новый детский сад в микрорайоне «Солнечный». В период с 2019 года это уже 11-й детский сад, который мы открываем, планомерно выполняя указ Президента Владимира Путина в части обеспечения детей ясельного возраста местами в дошкольных учреждениях. Мы постарались сделать так, чтобы этот новый детский сад стал не просто очередным рядовым учреждением дошкольного образования, а современным центром развития малышей. Создание комфортных условий и организация всего самого необходимого для развития и здоровья подрастающего поколения — наша приоритетная задача, ведь дети — это наше будущее».

Несмотря на то, что детсад новый, вид у него вполне обжитой. На прогулочных площадках впридачу к горкам, качелям и песочницам расположилось и сельское подворье с игрушечными фигурками животных, настоящим сеном и домашней утварью. В коридоре садика в день открытия витал аромат свежеиспеченных булочек, а в одной из комнат перемазанная краской детвора с увлечением трудилась над созданием огромной картины. Понаблюдав за юными художниками, вице-премьер — министр образования Алла Салаева не смогла устоять и, взяв губку с краской, тоже подключилась к творческому процессу. «Пусть в дошкольном учреждении всегда царит атмосфера радости и заботы со стороны воспитателей, а у родителей будет спокойно на душе, когда малыши находятся в детском саду», — пожелала она на церемонии открытия «Солнечного зайчика». И добавила: «Следующий вопрос, который встанет перед жителями микрорайона, — это, конечно, вопрос о школе. Уверяю, что со стороны Главы Чувашской Республики, руководства города делается все возможное, чтобы школа начала строиться в ближайшее время».

«Без поддержки Главы региона, зампредседателя правительства республики получить финансирование на строительство таких нужных социальных объектов в новых микрорайонах мы бы не смогли», — подчеркнул глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Новый детский сад, кстати, стал первым объектом социальной сферы, открытым в городе в этом году. Но отнюдь не последним — по словам Ладыкова, всего в 2021 году в Чебоксарах по нацпроекту «Демография» планируется построить 6 детских садов на 1120 мест.

Фото Олега Мальцева и сap.ru