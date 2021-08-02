В Батырево появилась новая площадка ГТО

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Батыревском районе на территории Детско-юношеской спортивной школы «Паттар» открыли новую площадку комплекса «Готов к труду и обороне». Как сообщает Минспорт Чувашии, спортивно-технологическое оборудование было установлено в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В спортзоне площадью более 400 квадратных метров появились комплексы для прыжков в длину и рывка гири, шведские стенки, брусья, турники, помост для отжиманий, тренажеры на различные группы мышц и многое другое. Всего на травмобезопасном резиновом покрытии установили больше двух десятков спортивных снарядов и тренажеров.
Новую площадку одними из первых опробовали дети. Но не только подрастающее поколение будет заниматься здесь различными видами спорта, местные жители любого возраста также могут готовиться и выполнять нормативы комплекса ГТО.

Опубликовано: 16 августа 2021 г.


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