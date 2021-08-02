В Моргаушском районе зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области, по результатам лабораторных исследований, проведенных в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория», в пробах патологического материала, отобранного от кабана, отстреленного в пределах земельного участка возле д. Верхние Панклеи данного района, выявлен ДНК вируса АЧС. Для подтверждения диагноза пробы были направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир. В исследованной пробе обнаружен геном вируса африканской чумы свиней.
В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты республиканской Госветслужбы под контролем Управления Россельхознадзора. Принимаются необходимые меры по купированию и ликвидации очага инфекции и недопущению распространения АЧС.

Опубликовано: 13 августа 2021 г.


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