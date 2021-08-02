Пляжи заморские им только снятся

Представим ситуацию: вы несколько месяцев мечтали о летнем отдыхе, грезили о теплых пляжах зарубежных курортов. Наконец-то дождались отпуска — уже в аэропорту. Но самолет взлетает… без вас — горько и обидно! Всему виной задолженность: за алименты, коммуналку, кредит — не важно, вы накопили долги, не позаботились об их погашении, и теперь расплачиваетесь испорченным отпуском.

Ограничение права на выезд из страны – действенный инструмент в арсенале судебных приставов, стимулирующий граждан все оплачивать вовремя. Граница на замке для должников, у которых размер неплатежей превышает 30 тысяч рублей. А по отдельным видам задолженностей, например, по алиментами, невыездной порог еще ниже, от 10 тысяч рублей. С перспективой разворота прямо у трапа самолета, как сообщает Федеральная служба судебных приставов, могут столкнуться порядка 5 миллионов россиян. Печально, но годом ранее количество «невыездных» в стране было значительно меньше – за год в их полку прибыло более миллиона человек.

К сожалению, среди тех, кого могут не пустить в отпуск за границу, немало и жителей Чувашии. «По состоянию на июль текущего года количество исполнительных производств с вынесением постановлений о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации составило 38452 », — сообщила нашему корреспонденту врио руководителя Управления ФССП России по Чувашской Республике Марина Максимова. Из них 5 213 — исполнительные производства по взысканию алиментных платежей. Немало среди «невыездных» земляков тех, кто задолжал за коммунальные платежи. По словам Марины Геннадьевны, количество исполнительных производств по ЖКХ за отчетный период составило 24 850, количество должников — 9 297 человек. Объясняется это тем, что на одного должника может приходиться несколько исполнительных производств данной категории.

Видимо, пандемия плохо повлияла на сознательность граждан: приставы по домам и квартирам должников не ходили, ресурсоснабжающие компании пени за просрочку не выставляли – вот люди и расслабились. Иначе как объяснить метаморфозу: когда припрет, должники быстро находят деньги. Автор этих строк, принимавший участие во многих рейдах, проводимых судебными приставами совместно с энергетиками, не раз был тому свидетелем. Когда замаячит перспектива ареста, скажем, автомобиля за долги – граждане без особых усилий находят деньги. Иногда – по несколько сот тысяч рублей. Почему раньше не платили – непонятно, чужая душа, говорят, потемки.

Потому приходится не только убеждать, но и заставлять платить. Тот же филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит с судебными приставами и ГИБДД совместные рейды на дорогах, обращается с исками в отношении должников в суды, организует обходы неплательщиков и т. п.. Но долги, приходится констатировать, все равно есть. Только за жителями Чебоксар числится 79 миллионов рублей задолженности.

Потому ресурсоснабжающие организации для взыскания долгов используют все законные способы и возможности. И судебные приставы — тоже. Кстати, временный, из-за пандемии, запрет сотрудникам органа принудительного исполнения осматривать, арестовывать и изымать движимое имущество должников по месту их жительства с 1 июля текущего года снят. И энергетики уже возобновили совместные с судебными приставами рейды по квартирам должников. Если имеете долг – не удивляйтесь, к вам тоже могут постучаться.

Вернемся все-таки к мечте о зарубежном отдыхе. Кое-кто говорил, что запрет на выезд за границу для должников не имеет значительного эффекта в условиях коронавирусных ограничений, так как большинство границ и так закрыто. Поэтому, мол, часть граждан сейчас живет в долг – загар на египетских или греческих пляжах им все равно не светит. Так, наверное, и было, а тут новостные ленты информационных агентств запестрели сообщениями одно другого радостнее для истосковавшегося по зарубежному отдыху российского туриста: открыто авиасообщение с Египтом, возобновляются рейсы в Доминикану, Венгрия разрешила вакцинированным россиянам въезд в страну, и даже Грузия выразила надежду обсудить с РФ возобновление авиасообщений. И потянулся люд российский за билетами в теплые страны: лето не закончилось — еще успеем искупаться в Красном или Средиземном морях!..

Порадуемся за них, а заодно и предостережем: как бы не испортить себе отпуск будучи уже у стойки регистрации в аэропорту. Если у вас есть долги — за тепло, горячую воду, свет и т.д. — самое время погасить их, иначе искупаться и позагорать на пляжах Египта, других стран никак не получится.