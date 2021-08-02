В художественном музее – новая выставка

«О чем твоя Россия?»

С живописной летописью страны можно познакомиться в Чувашском государственном художественном музее. Сегодня здесь открывается выставка работ победителей конкурса Галереи Старых «О чем твоя Россия?».

Как рассказали нам представители Галереи, приехавшие в столицу Чувашии из Санкт-Петербурга, конкурс был учрежден меценатом и коллекционером Александром Старых в декабре 2019 года, чтобы поддержать российских профессиональных художников. Участникам предлагалось выполнить работу маслом на холсте в трех номинациях: «Россия – страна возможностей», «Сны о России», «Год памяти и славы». Лучшие полотна, согласно положению конкурса, должны были быть выкуплены в личное собрание Галереи Старых.

Конкурс продолжался весь 2020-й год. А в марте 2021-го профессиональное жюри подвело итоги. Было выбрано девять победителей в первой номинации, их полотна выкупили за 700 тыс. рублей каждое. Четыре победителя второй номинации получили по полмиллиона рублей. А работу каждого из четырех победителей третьей номинации оценили в 250 тыс. рублей.

Все эти картины и представлены в новой экспозиции Чувашского государственного художественного музея. По словам организаторов выставки, полотна, победившие в разделе «Россия – страна возможностей», повествуют о социальных, экономических и инфраструктурных проектах, что были реализованы в стране в 21-м веке, улучшили положение государства на международной арене и сплотили народы России вокруг идеи возрождения единого русского мира. Лучшие картины по тематике «Сны о России» рассказывают о том, как авторы представляют себе настоящее и будущее страны. А живописцы, отличившиеся в номинации «Год памяти и славы», создали полотна полные патриотизма и драматизма.

Как сообщает Чувашский государственный художественный музей, официальное открытие выставки состоится с участием представителей Галереи Старых 6 августа в 16:00. Продлится экспозиция по 5 сентября.