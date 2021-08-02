Для особой экономической зоны Новочебоксарска разработают документацию

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Минэкономразвития Чувашии выделит средства на разработку документации для особой экономической зоны в Новочебоксарске. Средства на эти цели в сумме 16,5 млн рублей поступят из резервного фонда республики, сообщает пресс-служба министерства.
Инициативу создания ОЭЗ в Новочебоксарске поддержало правительство России на заседании профильной межведомственной рабочей группы. В городе-спутнике должен появиться индустриальный парк, ряд инвесторов уже заинтересованы реализовать свои проекты. «Для резидентов предусмотрены льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и таможенным платежам», — отмечает вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Опубликовано: 4 августа 2021 г.


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