Улетали крыши и остановки, падали деревья…

У природы нет плохой погоды?

Вчерашнее утро началось с оперативного совещания у Главы Чувашии Олега Николаева, на котором шла речь о ликвидации последствий случившегося накануне на территории республики ненастья. Ураган, проливной дождь, град и грозы — 3 августа непогода со всей силой обрушилась на Чувашию.

Порывы ветра местами доходили до 27 м/с. В результате разгула стихии некоторые населенные пункты в нескольких районах республики остались без электричества. Серьезный удар стихии пришелся на столицу Чувашии. Здесь шквалистый ветер срывал остановки, валил деревья на обочины и припаркованные автомобили. Как сообщили в пресс-службе ГКЧС Чувашии, в поселке Сосновка пострадали четыре человека. На автомобиль отдыхающих новочебоксарцев упало дерево. Горожане, обратившиеся за медицинской помощью, получили травмы легкой степени тяжести.

Ветром унесло остановочный павильон в Чебоксарах на остановке «Дом печати». По словам читателя «Советской Чувашии» Василия Грушевского, гроза застала молодого человека и его спутницу днем на остановке. Укрывшись в павильоне они с другими гражданами планировали переждать проливной дождь. Но и здесь непогода внесла свои коррективы. «Все произошло моментально, на наших глазах, — рассказал корреспонденту «СЧ» шокированный произошедшим молодой человек. — Остановку попросту сдуло ветром, как картонную коробку». Находившимся в павильоне людям очень повезло — никто из них не пострадал.

В это же время грозовые разряды вызвали пожар в двух квартирах в домах 30 и 32 по улице Ленинского Комсомола. В обоих случаях загорелись кухни, и в одной из этих квартир сгорела бытовая техника. К счастью, огнеборцам удалось быстро справиться с пожаром.

В результате удара молнии пострадал житель деревни Кивсерт-Мурат Вурнарского района. Во время грозы он находился в сарае, где на чердаке убирал сено. Пораженного разрядом 41-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Показала свой характер стихия и в городе Ядрине. Ураганным ветром снесло крышу здания бывшего коммерческого банка, расположенного по улице Красноармейской. Свое пристанище крыша-путешественница нашла на территории начальной общеобразовательной школы. Как сообщили в Ядринской районной администрации, школа почти не пострадала — повреждены только два пролета забора. Кроме того, в этот же день в результате обрыва линий электропередачи трое детей получили незначительные ожоги.

В Порецком районе порывы ветра тоже валили деревья и обрывали провода. В селе Порецком на улице Садовой дерево упало на линию электропередачи. Грозовой разряд ударил в трансформаторную подстанцию по улице Яшина. Без электричества остались двенадцать улиц, а также несколько сел и деревень района.

В общей сложности, по данным ГКЧС Чувашии, из-за непогоды в республике произошло пять пожаров, повалено 31 дерево. Без электроэнергии остались 5147 человек в 11 районах: Алатырском, Аликовском, Красночетайском, Вурнарском, Канашском, Моргаушском, Ибресинском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Янтиковском.

«На местах была проведена недостаточная профилактическая работа и не везде заранее избавились от деревьев, которые представляют угрозу падения на линии электропередачи», — сделал вывод Глава республики Олег Николаев в разговоре с руководителями администраций муниципалитетов, и призвал оперативно завершить все аварийно-восстановительные работы.