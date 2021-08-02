Расплата неминуема

Преступления рано или поздно становятся достоянием гласности, а совершившие их граждане — фигурантами уголовных дел.

Помогла ответчику избежать затрат

Направлено в суд уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств регионального УФССП. Установлено, что в ее ведении находились два исполнительных производства, в том числе о взыскании суммы долга в размере более 22 миллионов рублей с юридического лица, занимавшегося частной охранной деятельностью. Взыскателем был банк.

Так вот, пристав с марта 2017 года по март 2018-го, превышая свои должностные полномочия, «преследуя интересы указанного юридического лица», дабы освободить его от имущественных взысканий, не стала предпринимать исполнительных действий, направленных на взыскание денежных средств с должника в пользу взыскателя. А также необоснованно вынесла постановление об окончании одного из исполнительных производств, тем самым незаконно прекратив по нему исполнительные действия. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд.

Директора придавило колесами…

Уготована скамья подсудимых и коммерческому директору чебоксарского ООО «АНП-Транс», по версии следствия, злоупотребившему полномочиями. По делу установлено, что между этой фирмой и ООО «Депо-ЕвроХим» был заключен договор поставки колесных пар железнодорожных грузовых вагонов, в связи с этим заказчик перечислил на расчетный счет поставщика («АНП-Транс») аванс в размере 15 млн рублей, который был обеспечен банковской гарантией. «АНП—Транс» в свою очередь заключил договор поставки колесных пар с иностранной фирмой «Сидра», на расчетный счет которой перечислил более 20 млн рублей.

Только вот иностранцы свои обязательства не выполнили, но в любом случае виноват основной поставщик, заказчика не волнует, что его субподрядчик надул… И «Депо — ЕвроХим» потребовало вернуть аванс. Банк во исполнение соглашения, заключенного с ООО «АНП-Транс», выплатил заказчику колесных пар обещанную гарантию в 15 млн рублей. И обратил взор на не выполнившего свои обязательства основного поставщика — погашай выплаченную гарантию.

Однако коммерческий директор ООО «АНП-Транс», фактически руководивший обществом, на счету которого было достаточно денег, получив требования банка о погашении задолженности, через подконтрольные ему организации вывел с расчетного счета фирмы все имеющиеся деньги на общую сумму 16 млн рублей.

В итоге общество утратило возможность погасить задолженность перед банком, причинив существенный вред правам и законным интересам самого кредитного учреждения, а также его акционерам, в том числе Минимущества РФ. Уголовное дело расследовало Следственное управление регионального МВД, после утверждения обвинительного заключения материалы направлены в Московский районный суд. Чебоксар, сообщили в прокуратуре республики.