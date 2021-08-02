Представитель Чувашии Денис Рощупкин вошел в состав юниорской сборной России по биатлону

Команда выступит на летнем чемпионате мира, который пройдет в Чехии (Нове-Место) с 25 по 29 августа.

Денис Рощупкин отобрался на соревнования в Нове-Место по итогам первенства России, которое недавно проходило в Рыбинске. Все три гонки спортсмен завершил в десятке сильнейших — по итогам суперспринта Денис расположился на 6-е месте, в спринте финишировал седьмым, а в масс-старте — четвертым.