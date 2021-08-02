Представитель Чувашии Денис Рощупкин вошел в состав юниорской сборной России по биатлону

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Команда выступит на летнем чемпионате мира, который пройдет в Чехии (Нове-Место) с 25 по 29 августа.
Денис Рощупкин отобрался на соревнования в Нове-Место по итогам первенства России, которое недавно проходило в Рыбинске. Все три гонки спортсмен завершил в десятке сильнейших — по итогам суперспринта Денис расположился на 6-е месте, в спринте финишировал седьмым, а в масс-старте — четвертым.

Опубликовано: 2 августа 2021 г.


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