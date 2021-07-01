Канашской школьнице вручили инвентарь для выращивания саженцев деревьев

Посадила девочка дуб

Десятиклассница Даша Васильева из Канашского района — человек увлекающийся. Среди ее интересов спорт, химия, физика и биология. Последний предмет настолько интересует школьницу, что она сажает деревья в местной «Аллее славы» и… выращивает дубы.

Прошлой осенью девочка и ее учитель биологии Татьяна Архипова собрали два десятка крепких желудей, положили в подпол проращивать, а в декабре посадили в грунт. Весной пятнадцатисантиметровые ростки дуба посадили недалеко от родной деревни Даши Выселки Новые Мамеи. Из шестнадцати саженцев прижились десять.

Опыт показался девушке успешным, и она разработала целый проект по выращиванию и высадке дубов у родной Чагасьской школы имени М.В. Серова. «Когда-нибудь, лет через двадцать, я приду к своей школе и буду любоваться подросшими дубами», — говорит Дарья. Она серьезно настроена на дело и даже успела проконсультироваться по посадке дубов в Канашском лесничестве.

Проект высадки дубов Даша подала на конкурс грантов «Единой России», который проходил не так давно на всероссийском молодежном форуме «Молгород» в Чебоксарах. Тогда работа не победила, но идею оценили и взялись помочь десятикласснице активисты Единого волонтерского штаба России. Они закупили грунт, ящики и тару для выращивания саженцев. Теперь девочка сможет посадить на будущий год 180 молодых деревцев.

Дуб для Чувашии — дерево особенное, оно изображено на гербах многих муниципальных образований республики, стилизованный дуб находится и в центре современного национального герба нашего региона. «Девочка действительно болеет за свое дело, и невозможно пройти мимо, когда видишь такое осознанное желание заниматься добрым делом, — подчеркнул активист Единого волонтерского штаба Леонид Пронин. — И хочется перефразировать слова мудрецов: государство процветает тогда, когда люди сажают деревья, зная, что никогда не будут сидеть в их тени».

Кстати, с дубами связана история не только самой Даши, но и ее семьи. Прапрадед девочки был старшиной Новомамеевской волости Цивильского уезда Казанской губернии. Он заготавливал дубовый лес для строительства кораблей. Вместе со своим односельчанином отправлял бревна длиной до шести метров на пристань в Чебоксары. Везли их несколько дней на трех телегах, запряженных каждая двумя лошадьми, беря для смены запасных лошадей. Деловой лес продавали купцам, которые доставляли его в Астрахань для строительства кораблей.