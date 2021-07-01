Единый интернет-тариф для школ предложили установить в России

В результате проведенного исследования, активисты ОНФ выяснили, что примерно треть российских школ переплачивает за интернет. Поэтому необходимо провести мониторинг стоимости услуг провайдеров по обеспечению доступа школ к интернету и определить причины значительного превышения стоимости услуг над средним значением по стране.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта Елены Шмелевой вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

«Около трети образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям. Это связано с тем, что они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью», — заявила Елена Шмелева.

По ее словам, у всех детей должен быть равный доступ к культурному и социальному капиталу, а такая ситуация не позволяет полностью раскрыть потенциал ребенка.

Минцифры России совместно с ФАС выяснили, что тариф составляет 57% от среднероссийского и зависит от региональных операторов.

«Стоимость передачи данных по контрактам субъектов РФ значительно выше стоимости аналогичных услуг, оплачиваемых в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», — добавили в Минцифры России.

В Госдуме РФ посчитали возможным введение единого интернет-тарифа для всех школ.

Напомним, в Чувашии продолжается работа по подключению к высокоскоростному интернету социально значимых объектов. К концу 2021 года высокоскоростной интернет дойдет до более чем 700 школ, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских администраций, пожарных частей региона.