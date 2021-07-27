Партии представили свои программы развития страны на ближайшие 5 лет

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Так, ЛДПР утвердила на Съезде программу из 100 пунктов, в которой содержатся предложения по реформированию парламентской системы, реформе федеративного устройства, национальной и внешней политике. КПРФ предложила совершить 10 шагов к власти народа, а «Справедливая Россия — За правду» представила программу выхода России в мировые лидеры по росту экономики, уровню и качеству жизни, социальным гарантиям для людей. «Единая Россия» планирует свою деятельность с учетом мнения граждан.

Народная программа партии «Единая Россия» позволяет жителям республики внести свои предложения и пожелания, формируя приоритетные направления в работе партии. О старте приема инициатив рассказали секретарь регионального отделения партии Алёна Аршинова и руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева Николай Николаев.

«В каждом регионе жители расставляют свои приоритеты. Мы собираем федеральную народную программу, и этот документ является для нас основополагающим, — сказала Алена Аршинова. — Чувашия уже стала источником очень многих федеральных законодательных инициатив, потому что республика является неким лакмусом для всей страны. Нам свойственны большинство проблем, которые имеют место по всей стране».

Кстати По данным сайта «Единой России», от граждан поступило свыше 120 тысяч предложений. На сайте представлено 11 блоков: уровень жизни, жилищная программа, комфортная среда, цифровизация, здравоохранение, образование и наука, развитие экономики, аграрный сектор, пространственное (региональное) развитие, экология и культура.

Содержание народной программы получается социально-направленным. Одна из первоочередных тем — доступность образования. Важно обеспечить доступность дошкольного, общего, дополнительного образования вне зависимости от места жительства, уверены партийцы. В сферах здравоохранения» и образования необходимо расширить использование механизмов целевой подготовки и мер поддержки привлечь молодых кадров. «Сейчас уже идет следующий этап модернизации системы здравоохранения, которая в первую очередь направлена на изменение ситуации в первичном звене — это модернизация поликлиник для оказания качественных медицинских услуг», — также отмечает Николай Николаев.

Найдут свое отражение в программе и меры по стимулированию создания новых предприятий и рабочих мест, комплекс мероприятий по поддержке бизнеса, снижению безработицы среди молодежи.

Принять участие в формировании народной программы «Единой России» может любой желающий. Сделать это можно на сайте NP.ER.RU. На портале представлено 11 направлений, охватывающих все сферы жизни. Можно также внести и свое предложение, изложив свои идеи при помощи специальной формы. Существует и «очный» формат — жители республики при встрече с депутатом или кандидатом в депутаты могут заполнить специальные бланки, которые будут обрабатываться в общественных приемных партии.

Все предложения избирателей будут внимательно проанализированы, подчеркнула Алёна Аршинова, каждое направление работы обсудят эксперты, общественники и депутаты. В конце августа уточненная программа будет утверждена на Съезде партии.

Николай Николаев привел пример, как это работает. Многие предложения жителей Чувашии и России в программу, с которой партия шла на выборы пять лет назад, уже выполнены, например, обустраиваются дворы и общественные пространства. Обновляются фельдшерско-акушерские пункты: в республике таких ФАПов уже 40 процентов. По проекту «Детский спорт» отремонтировано более 110 спортивных залов на селе…

Сейчас, опираясь на мнение людей, партия строит более детальную предвыборную программу, собирая конкретные запросы избирателей. «Чем больше людей оставят предложения, тем программа будет точнее, «калиброваннее». А нам необходимо наполнить эти предложения конкретикой», — подытожила Алёна Аршинова, подчеркнув, что стоит задача максимальной сшивки программы с федеральным бюджетом на следующий трехлетний цикл.