Из летней «спячки» к старту тренировок

После окончания чемпионатов профессиональных лиг наступает период затишья. Но длится он недолго — из стана хоккейных «Чебоксар» и баскетбольных «Чебоксарских ястребов» поступают все более обнадеживающие новости. Последняя информация о составах и тренировочной подготовке клубов — в материале «СЧ».

В следующий сезон — с новыми надеждами

Хоккейные «Чебоксары» потерпели чувствительное поражение в полуфинале прошлого плей-офф против саратовского «Кристалла», но новый сезон начинается с чистого листа.

Долгое время в межсезонье болельщиков столичного коллектива волновал вопрос дальнейшего развития клуба — отсутствовала информация о перестановках в административном и тренерском штабов клуба. В начале июля стало известно, что начальником команды стал Дмитрий Кутырев, а главным тренером утвержден Владимир Орлов, который ранее работал наставником юниорских команд нижегородского «Торпедо» и «Чебоксар».

«Я работал с молодежными и юниорскими командами. К возрастному коллективу будет просто иной подход, нагрузки нужно давать по-другому. Важно узнать ребят, сформировать состав и работать с коллективом», — подчеркнул Владимир Орлов в беседе с корреспондентом «СЧ».

Формирование тренерского штаба продолжилось — позже стало известно, что помощником Владимира Орлова в новом сезоне станет бывший главный тренер «Чебоксар» Александр Протапович, а работать с вратарями продолжит Алексей Трофимов.

Кто же будет защищать цвета «богатырей» на льду? Как рассказал Владимир Орлов, костяк команды составят хоккеисты, которые уже играли за «Чебоксары» в прошлом сезоне, но при этом некоторые игроки приедут на просмотр из других регионов.

Кстати Капитан хоккейного клуба «Чебоксары» в прошлом сезоне, защитник Егор Карп завершил карьеру игрока, и теперь он будет работать тренером в новочебоксарском «Соколе».

К предсезонной подготовке присоединятся ребята из «Сокола» 2000 года, чтобы показать свой уровень. Первое собрание команды назначено на 26 июля — после него игроки начнут проходить углубленный медицинский осмотр и начнут тренировки.

Также в рамках предсезонных сборов планируется проведение товарищеских матчей для плодотворной подготовки к сезону.

«Если говорить о предсезонных матчах, то у меня есть личная договоренность сыграть товарищескую игру с нижегородской «Чайкой», если по графику подготовки мы с ними совпадем», — рассказал главный тренер «Чебоксар» Владимир Орлов.

Состав «ястребов» обновится на 40%

В прошлом сезоне столичному баскетбольному коллективу не хватило совсем чуть-чуть для победы в «суперлиге-2» — болельщики «ястребов» хорошо помнят великолепную концовку полуфинала с принципиальным соперником «Тамбовом», когда чебоксарцы по сумме двух игр выиграли одно очко. На гостевой матч финала с «Барнаулом» сил не хватило, но путь коллектив прошел долгий.

В новом чемпионате «Чебоксарские ястребы» постараются порадовать родную публику золотыми медалями. Уже в прошлом сезоне, несмотря на работу на тренерской скамейке чебоксарцев Сергея Худаева, игровым процессом в львиной доле игр на площадке руководил Алексей Миронов. Всему свое время — теперь он стал главным тренером «Чебоксарских ястребов».

«Меня готовили к роли главного тренера — назначение не стало неожиданностью», — подчеркнул Алексей в разговоре с корреспондентом «СЧ».

Сейчас команда вместе с наставником занимается формированием состава — клуб уже подписал центрового из «Уралмаша» Дмитрия Халдеева и продлил контракт с Павлом Новиковым. Перестановки в коллективе и подписание новых игроков продолжатся — состав обновится примерно на 40%.

Как рассказал Алексей Миронов, в клубе останутся местные баскетболисты, которые будут передавать игровой опыт молодым ребятам. В свою очередь, для молодежи со 2 по 4 августа команда организует просмотровые сборы, по итогам которых селекционеры «ястребов» могут найти новые «неограненные алмазы». Тренировки основного состава стартуют 6 августа.

«Предварительно, в «суперлиге-2» будут играть 11 команд, но один коллектив под вопросом из-за долгов с прошлого года, — рассказал Миронов. — В конце августа — начале сентября планируем провести товарищеские матчи для хорошей подготовки к сезону».