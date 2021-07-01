Борьба должна быть яростной и наступательной, но корректной и честной

«Справедливая Россия» представила своих кандидатов.

В минувшую субботу прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». Несмотря на выходной день, малый зал Театра юного зрителя был полон. В ходе конференции определились имена кандидатов на выборах в Госсовет республики по одномандатным округам и партийному списку.

За день до этого два кандидата-одномандатника от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» представили в Центризбирком Чувашии документы на выдвижение на выборах в Госдуму. Это действующие депутаты парламента страны Анатолий Аксаков — по Канашскому одномандатному избирательному округу № 37 и Игорь Моляков — по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу № 38.

Основная тема конференции — предстоящие в сентябре выборы. В Госсовет Чувашии партией выдвинуто 56 кандидатов по единому избирательному округу. Возглавили список депутат Государственной Думы России, председатель реготделения Игорь Моляков, депутат Госсовета Чувашии, председатель партийной фракции в республиканском парламенте Сергей Семенов и помощник Главы Чувашии Вячеслав Солдатов. По одномандатным округам представлять партию будут 22 кандидата. Партийные списки кандидатов были одобрены единогласно.

Присутствовал на партконференции и Глава Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона напомнил, что в этом году более 2 млрд рублей выделено на реконструкцию и капитальный ремонт 53 школ и 38 детских садов по всей республике. В перспективе за пять лет планируется охватить такой трансформацией все объекты системы образования с изношенностью зданий более 50%. По словам Олега Алексеевича, впервые с этого года будут обеспечены горячим питанием дети из многодетных и малообеспеченных семей. В школах Чувашии в 5-11 классах обучается порядка 11,8 тысячи детей данной категории. На их питание до конца года правительство Чувашии направит 75 млн рублей из средств федерального гранта.

Он также подчеркнул, что нужно конкурировать открыто и честно, работать последовательно и содержательно, чтобы избиратель был уверен в том, что кандидаты, заявленные на выборы от партии «Справедливая Россия — За правду», будут делать все, чтобы интересы людей были представлены достойно. «Жду от вас яростной, содержательней, наступательной, но корректной и честной борьбы, нацеленной на то, чтобы Чувашия развивалась, двигалась вперед», — подчеркнул Олег Николаев.