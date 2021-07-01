Грант поможет семьям и аграриям

Глава республики Олег Николаев подписал распоряжение, в соответствии с которым часть средств федерального гранта, полученного за эффективную деятельность правительства Чувашии в 2020 году, направят на реализацию Указа «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике».

74,68 миллиона рублей уйдут на обеспечение бесплатным горячим питанием школьников из многодетных малоимущих семей с начала нового учебного года. 43,542 миллиона — на улучшение жилищных условий семей, имеющих восемь и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье. Ранее Олег Николаев заявлял о принципиальной позиции — устранить сегодняшнее неравенство в муниципалитетах и с 1 сентября 2021 года обеспечивать бесплатным горячим питанием по единому стандарту и по единому меню всех детей из многодетных, малообеспеченных семей.

Всего на реализацию мероприятий указа в этом году будет направлено более 120 миллионов рублей. Напомним, документ о повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике предусматривает также освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, возможность направить республиканский материнский капитал на покупку автотранспорта.

Средства федерального гранта пойдут не только на поддержку семей с детьми. Как уже сообщала «СЧ», еще 250 миллионов рублей в форме межбюджетного трансферта будут направлены на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по обеспечению технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.