Должникам помогут деньгами

Но за расходами на теплоснабжение будут следить еще строже.

Ряд районов и городов Чувашии смогут получить субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат муниципальных унитарных предприятий, связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве и/или передаче тепловой энергии. Решение об этом принято на состоявшемся в среду заседании Кабмина.

«Мы к этому решению шли очень долго, — сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. — Решение вынужденное, и связано оно с тем, что на сегодняшний день мы ежегодно фиксируем нарастание долгов муниципальных предприятий, которые обеспечивают теплом наших граждан. Принятием данного постановления мы, прежде всего, принимаем ответственность, и этим решением далее не допускаем наращивания долгов».

Глава республики подчеркнул, что при этом с повестки дня не снимается вопрос модернизации тепловых сетей. Он также поручил кратно усилить контроль за деятельностью теплоснабжающих организаций, «чтобы исключить возможные факты манипулирования с их стороны».

Цифра 112,7 млн рублей — именно столько по предварительным подсчетам потребуется дополнительно выделить из консолидированного бюджета республики на реализацию постановления о субсидиях МУПам.

А долги, действительно, накоплены немалые. Как сообщил на Кабмине вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, на 1 июля задолженность муниципальных теплоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов составляла 611 миллионов рублей.

«Основной причиной задолженности является наличие убытков, связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии, которое не может быть учтено при осуществлении государственного регулирования тарифов», — отметил он.

Субсидии планируется выплачивать при наличии у муниципальной организации просроченной задолженности за газ или электроэнергию, уровне износа объектов теплоснабжения не менее 50% и наличии положительной разницы между фактически понесенными расходами на приобретение топливно-энергетических ресурсов и расходами, признанными экономически обоснованными Госслужбой по тарифам. В настоящее время данным критериям соответствуют шесть организаций: МУП «Алатырское ПОК и ТС», МУП «Теплосеть» г. Чебоксары, МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения», Ядринское МПП ЖКХ, МУП ЖКХ Красноармейского района и МУП «Тепло Плюс» Шумерлинского района.