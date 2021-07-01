Фотожурналистика в биографиях

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Или как чувашские фотокоры снимали на аэрокосмическую фотопленку.

С историей чувашской фотожурналистики, начиная с первых легендарных фоторепортеров Чувашии и заканчивая нынешними профессионалами, работающими в редакциях газет и журналов, можно познакомиться в новой книге нашего коллеги, фотокорреспондента издательского дома «Хыпар» Сергея Журавлева.

Символично, что накануне представления новой книги-альбома в России отмечался День фотографа. А сама презентация совпала с юбилеем автора «Фотокорреспондентов Чувашии». Фото автора

Издание стало продолжением серии книг об известных деятелях искусства республики. Так, в 2007 и 2008 годах на свет появились книги «Художники Чувашии» и «Актеры Чувашии». Биографические издания, в которых раскрывались малоизвестные подробности из жизни известных творческих людей, имели большой успех, тираж разошелся за три месяца.

Третья книга-альбом под названием «Фотокорреспонденты Чувашии», вышедшая в свет совсем недавно, была написана в соавторстве с публицистом Атнером Хузангаем и краеведом Алексеем Борзовым. Как и в других изданиях, в ней приведены не только самые яркие моменты биографии героев, но и занимательные эпизоды, повлиявшие на их дальнейшее творчество.

Презентация прошла в уникальном музее фотокорреспондентов Чувашии, основателем которого является Сергей Журавлев. И это не случайно. Все мастера, чьи работы можно увидеть в музейной экспозиции, стали героями книги, представленной пока в единственном экземпляре.

Немало интересного рассказывает книга о жизни легендарных фотографов братьев Костиных. Кстати, свой первый снимок для газеты «Красная Чувашия» (так раньше называлась «Советская Чувашия») Александр Костин сделал в 1929 году, ему было всего 16 лет.

Также на ее страницах можно познакомиться с творчеством уроженца Канашского района Сергея Васильева — единственного в мире пятикратного победителя престижного международного фотоконкурса «Золотой глаз» премии World Press Photo. Или узнать секреты от мастера спортивной фото-графии Валерия Железнякова — например, о том, как фотокоры химичили над «шпионской» аэроскосмической пленкой «тип-17», качеству которой удивлялись иностранцы.

Особенно приятно, что среди героев книги — целая плеяда фоторепортеров нашей газеты как давно ушедших, так и ныне живущих. Кроме упомянутых Александра Костина и Валерия Железнякова, рассказывается в ней и о Валентине Шемарове, Юрии Ананьеве, Борисе Иванове, Вячеславе Романове. Своими воспоминаниями о том, как пришли в профессию, поделились также Олег Мальцев и Максим Васильев, которые и сейчас на «боевом посту» в «СЧ»…

Истории изложены просто и лаконично, на русском и чувашском языках, проиллюстрированы богатым фоторядом, а потому будут интересны как профессионалам, так и обычным читателям — и старшему поколению, и молодежи.

 

Среди гостей, приглашенных на презентацию книги «Фотокорреспонденты Чувашии», была и вдова фоторепортера «СЧ» Валентина Шемарова. «Работа для супруга была всей его жизнью», — призналась Алевтина Михайловна. И рассказала, что пленки мужа до сих пор хранит ее сын, есть там кадры и с Андрияном Николаевым, и со Святославом Федоровым. Фото автора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото братьев Костиных:

  

Мотоциклет в Чувашии.

  

Президиум колхозного собрания. Колхоз «Сталин» (Ишаки).

  

Несут завтрак в поле.

КСТАТИ
Накануне презентации в музее фотокорреспондентов Чувашии побывала депутат Госдумы России Алена Аршинова. И осталась под впечатлением от увиденного. «В музее представлены уникальные фотоснимки, различная фототехника (причем вся — в рабочем состоянии), проявочная лаборатория, — написала она на своей странице в Инстаграме. — Здесь точно будет очень интересно взрослым, школьникам и студентам, выбирающим направление «Журналистика».
Аршинова также сообщила своим подписчикам, что для ее семьи праздник День фотографа очень близок: «Благодаря папе мы с сестрой с самого детства знали, что такое фотоаппарат, с интересом следили за тем, как проявляются фотографии, украшали снимками папы семейные фотоальбомы».
Опубликовано: 14 июля 2021 г.


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