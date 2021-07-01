Фотожурналистика в биографиях

Или как чувашские фотокоры снимали на аэрокосмическую фотопленку.
С историей чувашской фотожурналистики, начиная с первых легендарных фоторепортеров Чувашии и заканчивая нынешними профессионалами, работающими в редакциях газет и журналов, можно познакомиться в новой книге нашего коллеги, фотокорреспондента издательского дома «Хыпар» Сергея Журавлева.
Издание стало продолжением серии книг об известных деятелях искусства республики. Так, в 2007 и 2008 годах на свет появились книги «Художники Чувашии» и «Актеры Чувашии». Биографические издания, в которых раскрывались малоизвестные подробности из жизни известных творческих людей, имели большой успех, тираж разошелся за три месяца.
Третья книга-альбом под названием «Фотокорреспонденты Чувашии», вышедшая в свет совсем недавно, была написана в соавторстве с публицистом Атнером Хузангаем и краеведом Алексеем Борзовым. Как и в других изданиях, в ней приведены не только самые яркие моменты биографии героев, но и занимательные эпизоды, повлиявшие на их дальнейшее творчество.
Презентация прошла в уникальном музее фотокорреспондентов Чувашии, основателем которого является Сергей Журавлев. И это не случайно. Все мастера, чьи работы можно увидеть в музейной экспозиции, стали героями книги, представленной пока в единственном экземпляре.
Немало интересного рассказывает книга о жизни легендарных фотографов братьев Костиных. Кстати, свой первый снимок для газеты «Красная Чувашия» (так раньше называлась «Советская Чувашия») Александр Костин сделал в 1929 году, ему было всего 16 лет.
Также на ее страницах можно познакомиться с творчеством уроженца Канашского района Сергея Васильева — единственного в мире пятикратного победителя престижного международного фотоконкурса «Золотой глаз» премии World Press Photo. Или узнать секреты от мастера спортивной фото-графии Валерия Железнякова — например, о том, как фотокоры химичили над «шпионской» аэроскосмической пленкой «тип-17», качеству которой удивлялись иностранцы.
Особенно приятно, что среди героев книги — целая плеяда фоторепортеров нашей газеты как давно ушедших, так и ныне живущих. Кроме упомянутых Александра Костина и Валерия Железнякова, рассказывается в ней и о Валентине Шемарове, Юрии Ананьеве, Борисе Иванове, Вячеславе Романове. Своими воспоминаниями о том, как пришли в профессию, поделились также Олег Мальцев и Максим Васильев, которые и сейчас на «боевом посту» в «СЧ»…
Истории изложены просто и лаконично, на русском и чувашском языках, проиллюстрированы богатым фоторядом, а потому будут интересны как профессионалам, так и обычным читателям — и старшему поколению, и молодежи.
Фото братьев Костиных:
Мотоциклет в Чувашии.
Президиум колхозного собрания. Колхоз «Сталин» (Ишаки).
Несут завтрак в поле.
КСТАТИ
Накануне презентации в музее фотокорреспондентов Чувашии побывала депутат Госдумы России Алена Аршинова. И осталась под впечатлением от увиденного. «В музее представлены уникальные фотоснимки, различная фототехника (причем вся — в рабочем состоянии), проявочная лаборатория, — написала она на своей странице в Инстаграме. — Здесь точно будет очень интересно взрослым, школьникам и студентам, выбирающим направление «Журналистика».
Аршинова также сообщила своим подписчикам, что для ее семьи праздник День фотографа очень близок: «Благодаря папе мы с сестрой с самого детства знали, что такое фотоаппарат, с интересом следили за тем, как проявляются фотографии, украшали снимками папы семейные фотоальбомы».