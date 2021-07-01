Экономика показывает рост

Для нового производства потребуются новые кадры.

Открывая вчерашнюю еженедельную правительственную планерку, Глава республики Олег Николаев заострил внимание на состоявшемся на прошлой неделе подписании специального инвестиционного контракта по локализации в Чувашии производства сельхозтракторов малой и средней мощности. «Мы зафиксировали результат более чем годовой совместной работы по данному проекту», — отметил Глава республики. И заодно анонсировал визит в республику министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова — он должен состояться в третьей декаде июля.

ПОРУЧЕНИЕ.

РАЗРАБОТАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ С УЧЕТОМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ТРАКТОРОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА БАЗЕ КОНЦЕРНА «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ».

В связи с подписанием СПИК 2.0 возникает необходимость критически оценить действующие образовательные программы на предмет кадрового обеспечения нового проекта. Речь идет, прежде всего, об учебных заведениях, ориентированных на специалистов машиностроения. Это зона ответственности Минобразования, Минпрома, Минэкономразвития и Минтруда, указал Глава республики. Необходимо синхронизировать программы и направления деятельности, чтобы и проект, и предприятие развивались ритмично. Речь зашла также о специальных программах обучения, запущенных Минпромторгом России. Чувашия в числе первых вступила в проект «Лидеры развития инфраструктуры», и здесь важно использовать возможности развития компетенций в рамках обучающей программы, подчеркнул Олег Николаев. Надо обеспечить расширение круга ее слушателей.

ПОРУЧЕНИЕ.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ.

Практически во всех ведущих отраслях экономики в минувшем первом полугодии наблюдалась положительная динамика. Как сообщил в своем докладе вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, индекс в промышленности составил 103,7% к январю-июню 2020 года, в АПК — 104%, а по вводу жилья — 170%. (Правда, в целом в строительной отрасли индекс вышел с минусом почти на 5%). Отрадно, что в рост пошли инвестиции в основной капитал — за полугодие они увеличились до общего объема 19,7 миллиарда рублей с прогнозом по итогам всего года около 56 миллиардов. Инфляция сложилась ниже среднероссийской на 0,6%, в то же время на 9,4% выросла средняя зарплата. До 1,1% снизилась безработица — против 4,9% в августе минувшего года.

Исполнение консолидированного бюджета по доходам за полугодие составило 37,7 миллиарда рублей, по расходам — 34,9 миллиарда Показатели республиканского бюджета — соответственно 35,4 и 30,9 миллиардов рублей, сообщил на планерке первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Названные цифры выше, чем за тот же прошлогодний период. И консолидированный, и республиканский бюджеты исполнены с профицитом. Собственные доходы республиканского бюджета демонстрируют рост на 18,2% — неплохо, но все же похуже, чем по ПФО, где рост составил почти 30%. Хотя в разрезе доходов от разных налогов в Чувашии динамика неплохая.

Давая оценку исполнения бюджета, Глава республики остановился на не вполне удовлетворительном состоянии заключения контрактов, использовании средств получателями. В течение ближайшей недели надо разобраться с этим. «Необходимо честно признаться, что где-то не сможем реализовать то или иное направление — и перераспределить бюджетные деньги на другие мероприятия. Это лучше, чем в конце года зафиксировать неосвоение средств и неисполнение взятых обязательств», — констатировал Олег Николаев. И привел в качестве примера реконструкцию Чувашской филармонии, которую год с лишним в ручном режиме пытаются завершить.

Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашии Валерий Николаев рассказал об осуществлении выплат ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет. А вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева ознакомила с планами строительства новой школы на 1500 мест в столичном микрорайоне «Университетский» в рамках нацпроекта «Образование». Основная часть финансирования объекта пойдет за счет средств федерального бюджета. Стадия готовности проекта высокая, открытие финансирование планируется на 2023-2024 годы. В ближайшие месяцы должен быть определен подрядчик строительства.