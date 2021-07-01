А про налоги «забыл»

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Свыше четырех миллионов рублей сэкономил на налогах житель Чебоксар.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении физического лица от уплаты налогов в крупном размере. По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), с 2016 по июль 2019 года, занимаясь оформлением недвижимости в аренду, покупая и продавая собственное имущество, он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на доходы физических лиц на указанную сумму. Просто не представлял соответствующие декларации в налоговый орган. По ходатайству следователя суд арестовал имущество подозреваемого: автомобиль, моторную лодку и помещение. Расследование уголовного дела продолжается. В следственном управлении отмечают, что сейчас фигурант уже погасил всю сумму недоимки по налогам.

Опубликовано: 12 июля 2021 г.


Читайте также:

Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
Цитата номера
Как работает почта, МФЦ, Сбербанк и другие службы в нерабочую неделю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.