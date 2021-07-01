А про налоги «забыл»

Свыше четырех миллионов рублей сэкономил на налогах житель Чебоксар.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении физического лица от уплаты налогов в крупном размере. По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), с 2016 по июль 2019 года, занимаясь оформлением недвижимости в аренду, покупая и продавая собственное имущество, он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на доходы физических лиц на указанную сумму. Просто не представлял соответствующие декларации в налоговый орган. По ходатайству следователя суд арестовал имущество подозреваемого: автомобиль, моторную лодку и помещение. Расследование уголовного дела продолжается. В следственном управлении отмечают, что сейчас фигурант уже погасил всю сумму недоимки по налогам.