Метнула копье дальше всех

В Чебоксарах завершился чемпионат России по спорту глухих в легкоатлетических дисциплинах — главный отборочный старт на предстоящий в сентябре чемпионат мира и Сурдлимпийские игры — 2022. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 33 регионов страны, сообщили в Минспорте Чувашии. На соревнованиях хороший результат показала представительница Чувашии Анастасия Мамлина. Подопечная Анатолия Прохорова заняла второе место в толкании ядра, метнув снаряд на отметку 13,78 м, и завоевала золотую медаль в метании копья, показав результат 43,99 м.